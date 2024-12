Semáforo para carros na Avenida Antônio Carlos, em frente à Estação Operários, do Move, no sentido Pampulha, está travado no vermelho

Quem transita pela Avenida Antônio Carlos, na altura do Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte, precisa ficar atento na tarde desta quarta-feira (11/12). O trânsito na região está com retenções devido a uma pane em semáforos da via.





O sinal luminoso para carros em frente à Estação Operários, do Move, no sentido Pampulha, está travado no vermelho. O mesmo acontece com o usado para orientação dos pedestres.

A reportagem procurou a BHTrans e a Prefeitura de Belo Horizonte sobre a situação e qual a previsão para que os equipamentos voltem a funcionar normalmente. A administração municipal informou que uma equipe de manutenção foi acionada, mas não afirmou qual o prazo para manutenção.





