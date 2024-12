Um homem, de 20 anos, foi preso nessa terça-feira (10/12) pelo assassinato de um adolescente, de 14, na cidade de Itanhomi, Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.





O crime, ocorrido em 1º de novembro deste ano, foi motivado por disputas territoriais relacionadas ao tráfico de drogas e vingança, segundo informações da Polícia Civil.





De acordo com a investigação, dois indivíduos, de 19 e 20 anos, invadiram a residência da vítima e efetuaram 11 disparos de arma de fogo, resultando na morte do adolescente. No local, a perícia criminal da PCMG recolheu cinco estojos de munição calibre .380, um celular, duas buchas de maconha e dinheiro.

No dia 25 de novembro, o primeiro suspeito foi preso em Governador Valadares. Já na manhã de ontem, o segundo suspeito, que estava foragido, foi localizado e preso em Itanhomi.





Ambos foram indiciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.





O delegado responsável, Rodrigo Luiz Nalon Moreira, ressaltou a importância da rápida resposta policial. "A ação reforça o compromisso da Polícia Civil com a repressão a crimes graves e a proteção da sociedade. Trabalhamos para garantir segurança e justiça," afirmou. Ele também destacou a integração entre as forças de segurança, essencial para a eficácia no combate à criminalidade.

