Um mergulhador inesperado chega às águas do Aquário da Bacia do Rio São Francisco, neste domingo (15/12), na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Como parte das comemorações dos 127 anos da capital mineira e das festividades do natal, a Zoobotânica da cidade preparou o tradicional mergulho do Papai Noel.

Segundo a Prefeitura de BH, nesta edição especial haverá dois mergulhos, sendo um às 11h e outro às 13h30.

Além de mostrar as habilidades como mergulhador, o bom velhinho virá carregando mensagens para chamar a atenção dos visitantes sobre a importância da conservação ambiental.

Após acompanhar a visita ilustre, o público poderá ainda conhecer a diversidade de espécies que compõem o aquário e as crianças também serão convidadas a participar de uma oficina de colorir, no segundo piso.

Funcionamento e preços

O funcionamento do Jardim Zoológico é de terça a domingo, das 8h às 17h (entrada permitida até as 16h). Já o aquário é de 8h30 às 16h30 (entrada permitida até as 16h).

O pagamento da entrada para o Jardim Zoológico e Botânico não inclui o acesso ao Aquário da Bacia do Rio São Francisco, este deve ser pago a parte por quem deseja visitar. O valor da entrada para o aquário é de R$ 9,70.

A gratuidade é permitida para crianças até 4 anos, inscritos no CadÚnico e estudantes da rede pública de ensino.

Zoológico e Jardim Botânico Aquário Terça a sexta-feira Sábado Domingo e feriado Terça a domingo e feriado R$ 6,40 R$ 8,05 R$ 13,00 R$ 9,70





Serviço



Mergulho do Papai Noel no Aquário da Bacia do Rio São Francisco

Dia: domingo (15/12)

Horários: às 11h e às 13h30

Local: Aquário do Rio São Francisco Jardim Zoológico (Otacílio Negrão de Lima, 8.000 - Pampulha)

Para mais detalhes consulte aqui.