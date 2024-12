Nos últimos três dias, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu seis fugitivos da Justiça. Um traficante, procurado pela polícia de Campos do Jordão, São Paulo, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), durante uma blitz realizada no quilômetro 50 da rodovia MG-173, próximo a Gonçalves, no Sul de Minas Gerais, na noite dessa quarta-feira (11/12).





Os patrulheiros pararam um Fiat Uno, de Santo Antônio do Pinhal, de São Paulo. Tanto o motorista, quando o veículo estavam irregulares.





Mas ao verificarem a documentação do passageiro, J. F. F., de 34 anos, os patrulheiros descobriram que havia um mandado de prisão contra este, por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ele foi preso e levado à delegacia de Gonçalves.





Paraisópolis





Outro destaque foi para as prisões de dois homens, em rodovias próximo a Paraisópolis, no Sul de Minas.





No quilômetro 36 da MG-173, em ação conjunta com a Polícia Civil, foi preso Rulian Ribeiro, de 30 anos, autor contumaz em crimes de furto e roubo naquela cidade e que tinha um mandado de prisão expedido pela vara criminal de Itajubá, regressão de regime cautelar para fechado em razão dos recorrentes crimes de furto praticado pelo autor na cidade. Ele é condenado a mais de 10 anos.





A segunda prisão ocorreu no quilômetro 38 da mesma rodovia, poucas horas antes. E. C. S. F. teve seu veículo parado e foi feita consulta no Sistema Informatizado de Procurados. Nele constava que E. C. S. F. era procurado pelo não pagamento de pensão alimentícia, expedito pela vara única de São Bento do Sapucaí.





Lesão, receptação e agressão





No quilômetro 60, da rodovia MGC 452, em Tupaciguara, no Campo das Vertentes, M. S., de 41 anos, que dirigia o Toyota Corola, de cor prata, seguindo de São Gotardo para Goiânia, foi parado para averiguação.





Ao verificarem a documentação do passageiro, I. C. B., de 38 anos, descobriu-se um mandado de prisão pelos crimes de ameaça e leão corporal, expedido pela Comarca de São Gotardo.





Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os patrulheiros prenderam, no quilômetro 464, da BR-381, D. L. B. C., condenado por roubo. Ao chegarem ao local, para a realização de uma blitz, os patrulheiros perceberam um veículo estacionado de maneira irregular. Ao abordar o homem e consultar o banco de dados de foragidos, identificou o homem como foragido.





No quilômetro 248 da MGC-122, próximo a Francisco Sá, no Norte de Minas, a PMRv abordou um caminhão, e constatou que o motorista, A. G. D. S., de 60 anos, tinha em aberto um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Família da Comarca Montes Claros, pelo não pagamento de pensão alimentícia.





