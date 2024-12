Um homem, de 44 anos, que estava foragido da Justiça de Minas Gerais, foi preso em uma invasão no Morro Vera Cruz, na região administrativa de São Sebastião, em Brasília, no Distrito Federal. Ele é suspeito de integrar uma associação criminosa e ter envolvimento em um roubo a uma unidade do Banco Bradesco Postal, há 17 anos. Em 2023, a Comarca de Arinos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais emitiu um mandado de prisão contra o homem.

Homem é assassinado a tiros depois de sair de festa da empresa na Grande BH



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv), o suspeito tem registros criminais entre os anos de 2004 e 2007, período em que foi autuado por crimes como falsidade ideológica e uso de documento falso.

Em 2007, ele também foi envolvido em um assalto a banco no município de Urucuia, no Norte de Minas. Desde então, não houve mais registros de novos crimes no estado.

Na ocasião, ele e mais dois homens armados invadiram a agência durante o final do expediente. Eles renderam funcionários e clientes, prendendo-os em uma sala. Os três assaltantes levaram cerca de R$ 30 mil dos caixas.

Segundo o Capitão Waldomiro, da 7ª Companhia da PMRv, o homem estava sendo procurado desde julho deste ano. Informações obtidas durante as investigações levaram as autoridades a identificarem a localização do suspeito em Brasília.

A polícia suspeita que o homem esteve escondido nesta ocupação desde o último registro policial. A prisão foi realizada em parceria com a equipe do BOPE da Polícia Militar do Distrito Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia