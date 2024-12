Natural de Belo Horizonte, Waldir Lúcio Ferreira cresceu à beira de um córrego no Bairro Aarão Reis, na Região Norte da capital. Na infância, a magia do Natal parecia um sonho distante. Aos 50 anos, ele guarda memórias de festas de fim de ano que nunca se concretizavam, sempre adiadas. Hoje, transforma essas lembranças em esperança. Vestido de Papai Noel, Waldir se prepara para entregar, no dia 21 de dezembro deste ano, mais de 400 presentes para crianças no Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte, por meio da instituição "Eu vejo você sem fronteiras", fundada por ele em 2022.

Pai de seis filhos, Waldir começou como lavador de carros antes de se tornar motorista de transporte escolar. Hoje, ele encontrou na generosidade uma forma de transformar sua própria história. Tudo teve início em 2020, quando, junto com a esposa Marília Isabel, distribuiu 21 marmitas para moradores de rua em Belo Horizonte. A partir desse gesto, o trabalho comunitário passou a fazer parte de sua rotina. Sheila Mendes, faxineira e moradora do Morro das Pedras há 37 anos, lembra de quando ajudou Waldir a entregar doações no bairro: “Ele organiza tudo direitinho, vê o que cada um precisa e sempre tenta ajudar. Lembra das crianças; uma vez, levou-as ao cinema. A atitude dele é incrível.”

A dedicação de Waldir às crianças se intensifica no fim do ano, especialmente por conta do Natal, na Região Oeste, onde mora há 24 anos. “Minha mãe nunca teve condições de me dar brinquedos, sei o que é chegar nessa data e não ganhar um presente”, contou, emocionado. Foi essa reflexão que o motivou a coletar os nomes das crianças e organizar uma entrega de presentes, vestido de Papai Noel.

Para atender ao desejo dessas crianças, Waldir contou com a parceria da campanha Árvore do Bem, promovida pela Multiplan e realizada no BH Shopping, no DiamondMall e no Pátio Savassi. A ação permite que os clientes escolham cartões com os nomes das crianças e depositem os presentes nos espaços indicados até o dia 18 de dezembro. A Multiplan informou que cerca de 1.800 cartinhas estão disponíveis para adoção e que, em 2023, foram arrecadados 1.672 presentes. A entrega das doações será realizada após o dia 20 de dezembro, beneficiando diversas instituições da capital mineira.

Ana Paula Lobato, moradora da região há 18 anos e mãe de três filhos, dois deles pequenos — Romerson, de 6 anos, e Gael, de 5 —, contou que seus filhos frequentemente perguntam sobre os presentes de Natal. Ela afirmou: “Eu vivo de aluguel e não tenho condições de comprar presentes. O que ele faz é muito importante para essas crianças.” Para ela, ações como as de Waldir garantem que as crianças tenham um Natal com esperança, mesmo em famílias com recursos limitados.

Segundo Waldir, esta será a terceira vez em que ele se veste de Papai Noel para entregar presentes no fim do ano. No primeiro ano, em 2022, ele entregou 270 brinquedos; em 2023, foram 600. Agora, mesmo com uma lista de 483 nomes levantados para 2024, seu objetivo é atender até 1.200 crianças. Para ampliar esse número, ele fez um apelo à população: "Minha expectativa é que as pessoas ou outras empresas se sensibilizem e façam doações para me ajudar a ampliar o número de presentes." Para contribuir, basta acessar o site da instituição: euvejovcsemfronteiras.ong.br.

A entrega ocorrerá em uma escola da região no dia 21 de dezembro. Além das crianças do Morro das Pedras, Ferreira mencionou que também espera a presença de alguns menores do Bairro Jardim Canadá, no município de Nova Lima, e da Região do Barreiro. "A decoração é simples, mas é feita com muito carinho, para que eles possam viver o que toda criança deveria sentir no Natal", finalizou.

O motorista relembrou emocionado que algumas crianças chegam a pedir cestas básicas e material escolar, em vez de brinquedos. Enquanto estiver vivo, Waldir afirma que deseja continuar com suas ações comunitárias: "Sou apenas uma gota no meio do oceano, mas sem ela, o oceano seria menor." Neste Natal, sua mensagem é: a solidariedade pode transformar realidades e reacender o espírito de esperança em quem se sente esquecido.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges