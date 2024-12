“Bike Noel” convida o público para curtir o circuito natalino na região Centro-Sul de Belo Horizonte nesta terça-feira (17/12). O passeio é organizado pelo Bloco da Bicicletinha em parceria com o Natal Iluminado da Praça da Liberdade e integra o Natal da Mineiridade.

A iniciativa convida os participantes a pedalarem pela cidade, passando por alguns dos mais importantes e históricos prédios do Circuito Liberdade.

Os interessados em participar devem chegar ao ponto de encontro, em frente ao Palácio das Artes, às 20h, com bicicleta, patins ou skate. O percurso vai até o Palácio da Liberdade. Conforme a organização do evento, o passeio é leve e para todos os públicos. O objetivo é aproveitar a beleza das ruas e das luzes natalinas com segurança.

“O Bike Noel tem como objetivo promover a prática de atividades ao ar livre, estimular o uso da bicicleta como meio de transporte e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência lúdica e cultural, unindo a beleza da cidade com as tradicionais celebrações de fim de ano”, esclarece Tulhones, organizador do Bike Noel e do Coletivo-Piranhas, mesmo criador do Bloco da Bicicletinha.

O "Natal da Mineiridade 2024" é de iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da Fundação Clóvis Salgado, com patrocínio da Cemig.

Serviço:

Evento: Bike Noel

Data: 17 de dezembro, terça-feira

Horário: 20h

Ponto de Saída: Palácio das Artes

Destino: Palácio da Liberdade