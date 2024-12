Eggnog: aprenda a fazer o drinque dos filmes de Natal

Túlio D’angelo é advogado e empresário. Já ocupou relevantes cargos na administração pública e privada. Optou pelo ramo da coquetelaria e alimentação e hoje está à frente do Bar Palito e do Chopp Bolacha. Também é o curador da Galeria São Vicente, na Praç

A influência da cultura estadunidense invadiu há tempos nossas celebrações. Não é de hoje que consumimos o “American way of life”, especialmente no Natal, que, cada vez mais, se parece com os cenários nevados de Nova York em filmes como “Esqueceram de mim”. As luzes, as cores, a decoração e, claro, a ceia estão carregadas de referências que nunca fizeram parte do cotidiano brasileiro.

Pratos como o peru, emprestado do Dia de Ação de Graças, que, felizmente, ainda não pegou por aqui, ou clássicos como tender, rabanada e biscoitos decorados são presenças garantidas na nossa mesa natalina. Embora a culinária não seja exatamente o ponto forte dos norte-americanos, é inegável que o brasileiro, com sua habilidade inata de transformar e aprimorar tudo, faz da noite de Natal uma das mais fartas e deliciosas do ano.



No entanto, se tem algo em que os norte-americanos realmente brilham é na arte de criar drinques. De clássicos como Old fashioned, Manhattan e Whiskey sour até favoritos mais modernos como o Cosmopolitan, eles dominam a coquetelaria, ficando atrás apenas da tradição milenar italiana em misturar sabores e aromas.



Entre os drinques mais emblemáticos do Natal, está o Eggnog, uma gemada alcoólica cremosa e rica, que combina perfeitamente com o espírito festivo. Apesar de parecer pesado para o verão brasileiro, sua textura indulgente e sabor reconfortante podem conquistar qualquer um à mesa.

Ingredientes

4 ovos grandes (separar gemas e claras);

100g de açúcar (aproximadamente 1/2 xícara);

500ml de leite integral;

250ml de creme de leite fresco;

120ml de bourbon (ou rum, conhaque ou uma mistura a gosto);

1 colher de chá de extrato de baunilha;

noz-moscada ralada na hora a gosto; uma pitada de sal (opcional)



Modo de fazer

Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter uma mistura clara e espessa.

Misture o leite, o creme de leite, o bourbon e a baunilha.

Mexa até ficar homogêneo e reserve na geladeira.

Em outra tigela, bata as claras em neve até formarem picos firmes.

Adicione uma pitada de sal para estabilidade, se desejar.

Misture as claras batidas delicadamente à base líquida, preservando a leveza.

Sirva em copos ou taças e finalize com uma pitada generosa de noz-moscada ralada.

Dicas e curiosidades

Para uma versão sem álcool, omita o bourbon e intensifique a baunilha ou adicione essência de amêndoas.

Com um rum bem amadeirado fica muito melhor.

Se preferir um Eggnog mais espesso, aumente a quantidade de creme de leite.

Use ovos frescos e de procedência confiável.

Apesar de sua densidade, que contrasta com o calor do verão brasileiro, o Eggnog é perfeito para a noite de Natal. Trocar o bourbon por um rum envelhecido é uma excelente pedida. Experimente o Gosling, um rum complexo de Bermuda, com notas amadeiradas e intensas. Disponível na Distribuidora Limão (@limaodistribuidora), é uma escolha que surpreende. Confesso que adoraria ganhar uma garrafa de presente!



Para os atrasados ou aqueles sem inspiração, a loja Ambix (@lojaambix), no Mercado Central, é uma parada obrigatória. O uísque amburana, finalizado em barris de madeira brasileira, é um presente único que carrega o sabor do Brasil e o espírito das festas.

Neste Natal, celebre com um toque norte-americano à sua mesa, mas não se esqueça de adicionar aquele tempero brasileiro que transforma qualquer receita em algo inesquecível. Afinal, nosso espírito de Natal não está só na mesa farta, mas na alegria de compartilhar momentos com quem amamos. Lembre-se de não exagerar na bebida. Cheers!