Falamos recentemente sobre a importância da água nos coquetéis, mas não podemos esquecer de um detalhe essencial: o gelo. Se a diluição perfeita garante sabor e textura, a escolha do gelo certo pode transformar uma bebida comum em uma experiência única. E não é só sobre o resfriamento. Um bom gelo tem o poder de impressionar seus convidados desde o primeiro olhar.



Afinal, vamos combinar, a apresentação é metade do encanto. Seja um grande cubo translúcido flutuando em um copo baixo ou uma camada fina de gelo moído no topo de um drinque tropical, a estética conta muito. E, claro, o tipo de gelo escolhido influencia diretamente no sabor e na durabilidade do coquetel.



Com frequência, vejo vídeos de “influencers” reclamando do volume dos drinques quando retiram o gelo. Não seja esse tipo de cliente. O gelo não é apenas enfeite. Ele ocupa espaço, é verdade, mas pedir um coquetel sem gelo ou com pouco gelo é desrespeitoso com o bartender. Além disso, o volume de álcool continua o mesmo. Um negroni, por exemplo, sempre terá partes iguais de gin, Campari e vermute, totalizando cerca de 120/130ml após diluído. Com o gelo certo, você terá um drinque equilibrado e elegante. Sem ele, o que sobra é um shot horrível.



Agora, a pergunta que não quer calar: gelo translúcido derrete mais devagar? Sim, a resposta é clara e direta. E não é à toa que ele é o queridinho dos bartenders. Mas o que torna esse gelo tão especial, além da estética? A principal vantagem do gelo translúcido é que ele não tem bolhas de ar ou impurezas. Isso faz com que ele derreta mais lentamente, preservando a temperatura e a integridade do drinque por mais tempo.



Mas qual é o tipo de gelo ideal para cada drinque? Não há uma regra rígida, mas aqui vão algumas dicas práticas.



Para coquetéis servidos em copos baixos, como o whisky ou o clássico old fashioned, cubos grandes e translúcidos são a escolha perfeita. Eles garantem que o drinque fique gelado por mais tempo sem diluir excessivamente, já que drinques mais potentes costumam ser saboreados devagar.



Para copos longos, como os usados para uma gin tônica, cubos de gelo menores são ideais. Eles se acomodam melhor no copo, facilitam o consumo e ainda entregam uma bela apresentação.



Já o gelo moído é a escolha ideal para coquetéis tropicais ou aqueles que levam um "float" – aquele toque final de um ingrediente líquido que se mantém no topo da bebida, como um Rum Punch. Drinques com essa estética exótica pedem um gelo que se misture rapidamente, mas que também complemente a textura e o frescor.



Agora, um ponto que gera debate: usar gelo em taças coupe, como as do clássicos martini ou daiquiri. Eu, pessoalmente, sou da turma purista que diz "nunca". Mas, como tudo na coquetelaria, as regras são flexíveis. Se você quer experimentar, vá em frente. Afinal, o drinque é seu.



Vamos ao ponto mais prático da questão: como fazer gelo translúcido em casa? Já ouvi todo tipo de dica, desde usar água destilada até colocar o recipiente em vibração constante para evitar bolhas de ar. Mas a verdade é que o segredo está no controle da velocidade de congelamento.



Para fazer gelo translúcido no seu freezer você precisará de um cooler de isopor pequeno ou uma caixa térmica que caiba no congelador. O truque está em congelar a água lentamente e de maneira controlada. Siga o passo a passo simples publicado na íntegra no site em.com.br/degusta.



Pronto! Agora você tem gelo translúcido para encantar seus convidados. Claro, existem empresas especializadas que fazem isso com perfeição. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, temos a Gelo Gelo (@ogelogelo) e a Icenberg Premium Ice (@icenbergpremiumice), que entregam gelo de altíssima qualidade, ideal para quem busca um padrão impecável.

Mas, fazer gelo em casa também tem seu charme. Além de ser uma experiência divertida, você pode personalizar os formatos e surpreender seus amigos na próxima reunião.

Lembre-se, gelo não é apenas água congelada. É um ingrediente fundamental para a harmonia do seu coquetel. Então, da próxima vez que preparar um drinque, dedique um tempo para escolher o tipo de gelo adequado. Aposto que seus coquetéis nunca mais serão os mesmos.