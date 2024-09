Você já ouviu falar do Paloma? Se a resposta for não, prepare-se para conhecer um dos drinques que mais tem feito sucesso nos últimos tempos. À base de tequila e com uma combinação perfeita de sabores cítricos e levemente amargos, o Paloma vem conquistando paladares exigentes, já entrando na lista dos 10 drinques mais consumidos do mundo.





Apesar de a origem do Paloma ser um tanto quanto nebulosa, o que se sabe é que ele é um clássico mexicano com raízes profundas na cultura do país.

"Embora grande parte das publicações acerca da sua origem nos levem para histórico La Capilla, um bar tão místico quanto modesto na cidade de Tequila, no México, fontes afirmam que Don Javier Delgado Corona (1924-2020), o próprio dono do bar, já deixou claro que não foi ele o criador desse drinque, mas sim do La Batanga, outro clássico popular mexicano", explica Michel Felício, embaixador das marcas 1800 e Maestro Dobel, da Casa Cuervo, e sócio do bar Bottega 21, em São Paulo.





A história do Paloma está repleta de mistérios e lendas, mas uma coisa é certa: ele é um drinque que encanta por sua simplicidade e sabor refrescante. Mas, afinal, o que torna esse coquetel tão especial?

Segundo Michel, o Paloma é conhecido por seu equilíbrio refrescante entre doçura, acidez e leve amargor. O sabor cítrico e levemente amargo do refrigerante de toranja se mistura com a intensidade da tequila, criando um coquetel leve e revigorante, com notas frutadas e um toque de sal (se você optar por uma borda de sal no copo).

O profissional explica que o Paloma começou ganhando popularidade fora do México, inicialmente nos Estados Unidos, e está chegando com tudo ao Brasil e ao redor do mundo. “Seu perfil de sabor refrescante e fácil de beber o torna uma alternativa atraente à Margarita, outro famoso coquetel mexicano", afirma Michel.



Essa ascensão pode ser atribuída a diversos fatores, como o aumento do interesse por coquetéis simples e refrescantes e a popularização da tequila como uma bebida premium e a sua versatilidade, que o torna perfeito para diversas ocasiões.





Em 2024, o Paloma alcançou a impressionante 9ª posição no ranking dos "50 coquetéis mais vendidos" da Drinks International, uma das revistas mais importantes do setor.

Sozinho ou para acompanhar a comida





Além de ser uma ótima escolha para quem gosta de degustar um bom drinque, por si só o Paloma também é um excelente acompanhamento para diversos pratos. "Ele harmoniza bem com uma ampla gama de pratos, especialmente comidas mexicanas e latinas. Sua acidez e frescor o tornam um ótimo acompanhamento para tacos, guacamole, ceviche, pratos picantes e frituras. A toranja corta a gordura dos alimentos e complementa sabores cítricos e apimentados", explica Michel.

Esse drinque é mais do que apenas um coquetel, é uma verdadeira experiência sensorial. Com sua história rica, sabor refrescante e crescente popularidade, o Paloma promete conquistar muitos paladares e se tornar o seu novo drinque favorito.

Anote a receita

Ingredientes

50ml de tequila

25ml de xarope de toranja (grapefruit)

15ml de suco de limão

Água com gás

Modo de fazer

Em uma coqueteleira com bastante gelo, coloque a tequila, o xarope e o suco de limão e mexa bem.

Sirva em um copo, complete com água com gás e mexa levemente.

Para dar um “tchan”, finalize com uma fatia de limão ou grapefruit.





Dicas do especialista para uma melhor experiência

Sempre consumir a tequila resfriada entre 8º e 12º;

Escolher tequilas 100% agave (premium);

Se prefere sabores mais suaves e frescos, opte por uma tequila Blanco (Silver);

Se gosta de notas amadeiradas e de maior complexidade, experimente uma Reposado ou Añejo;

Para quem quer uma tequila mais macia e complexa, prove as cristalinas (on the rocks é uma boa pedida!).



Onde tomar um bom Paloma em BH?

Ficou com vontade de experimentar o Paloma, mas não se arrisca a fazer? Em muitos bares de BH, você encontra o drinque. Em conversa com o Estado de Minas, Leo Bretas, diretor da Casa Cuervo e morador da capital mineira, recomenda onde podemos encontrar os melhores Palomas por aqui:

Seu Bias

Avenida Bias Fortes, 161 - Lourdes

(31) 97220-4999

@seubias_

Margô Drinkeria

Av. Olegário Maciel, 742, terceiro andar - Centro

@margodrinkeria

Piratas

Rua Alberto Cintra, 80 - União

(31) 3568-2540

@piratasbbq

Picco SkyBar & Food

Rua José Hemetério Andrade, 1000 - Buritis

(31) 4101-0507

@piccobh

Almanaque

Anchieta | (31) 3287-9044

Savassi | (31) 3047-2759

Vila da Serra | (31) 3567-1415

@almanaqueoficial