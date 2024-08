Mineiro que é mineiro vai gostar dessa notícia. Felipe Bronze serve pão de queijo no menu degustação do seu restaurante Oro, no Rio de Janeiro. À primeira vista, você pode não notar nenhuma diferença. Mas, conhecendo a história do chef, sempre ligada à cozinha de vanguarda, dá para imaginar que tem inovação nessa receita. Podemos até dizer que é um pão de queijo digno de estrela Michelin, afinal, a casa ostenta duas.





O chef assa a francesa massa choux, que infla e fica com alvéolos parecidos com o da massa original, porém mais leve. Para chegar ao sabor intenso de queijo, que todo mundo espera ao morder um pão de queijo, ele leva para o recheio uma espécie de fonduta de queijo da Serra da Canastra. Do lado de fora, praliné de castanhas, que equilibra os sabores.

Felipe confirma que essa é uma homenagem à cozinha de Minas, “de muita abundância, festa em torno da mesa, comida feita no fogão a lenha”, com a qual enxerga pontos convergentes. E não teria representante melhor que o pão de queijo.

'Sempre enxerguei a cozinha de vanguarda como uma caixa de ferramentas que poderia me dar a oportunidade de transformar a comida através de técnicas completamente diferentes do usual', diz o chef Felipe Bronze Tomás Rangel/Divulgação

“Pão de queijo é uma das maiores delícias da cozinha brasileira e do mundo inteiro. Se tiver que elencar coisas das quais sinto falta em viagens, diria que o pão de queijo é o número um. Ele transcendeu a barreira estadual e virou referência nacional de comida brasileira. Não diria que o pão de queijo está no dia a dia da minha vida, mas de fato está no meu coração”, reforça, ao falar de um dos snacks que não saem do cardápio.

Serviço



Oro

Avenida General San Martin, 889, Leblon, Rio de Janeiro

De terça a quinta, das 19h às 23h; sexta, das 19h à 00h; sábado, das 13h às 15h e das 19h à 00h

(21) 2540-8768

ororestaurante.com.br

@oro_restaurante