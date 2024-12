"Ho Ho Ho", a nova cerveja da marca Prussia, chega ao mercado para virar assunto durante as festas de Natal. A proposta é mudar opiniões a respeito da polêmica da uva-passa que, dessa vez, está presente no copo. "Essa será uma cerveja que combina com ceia, sobremesa e fofoca de família", afirma Amanda Goveia, responsável pelo marketing da empresa.

Com base em uma clássica "Belgian Dubbel" (cerveja rica em malte, na qual se nota a presença de especiarias), ela conta com 6,9% ABV e leva adjuntos típicos que fazem dela um autêntico panetone líquido: "Seu perfil é equilibrado, com notas de pão fresco e ésteres frutados, proporcionando uma experiência festiva e nada enjoativa", conta Amanda.

Um dos ingredientes secretos é o extrato de rum com baunilha: "Ele foi produzido artesanalmente aqui na cervejaria. As favas de baunilha são cuidadosamente maceradas junto do rum para liberar o seu potencial aromático devagar, envelhecendo a bebida. Pouca gente sabe, mas o rum é tipicamente utilizado em várias receitas de panetone e nós o adicionamos na cerveja nas vésperas do envase para ficar o mais fresco possível", esclarece Bruno Natali, um dos criadores da receita, ao lado de Breno Cruz e Fernando Motta. Os três são ex-alunos da Escola Mineira de Sommelieria.





A ideia do sabor surgiu por meio da sugestão de um dos clientes. Goveia explica: "Nós temos grupos abertos com os clientes VIPs no WhatsApp e um deles simplesmente sugeriu uma 'cerveja de panetone'. Então, nós, que sempre tivemos muita vontade de fazer cerveja com uva-passa, achamos a oportunidade perfeita!".





Nos bastidores da receita natalina, o toque de laranja Bahia veio das cascas descascadas à mão, com adição das uvas-passas "Elas são reidratadas antes da adição, o que dá à cerveja um toque especial", declara Bruno.

A base belga traz notas de pão fresco enriquecidas pelos ésteres frutados típicos da fermentação. Também foram adicionadas uma combinação de especiarias natalinas: canela, noz-moscada e a baunilha. "O resultado é uma cerveja com camadas de sabores e aromas que remetem diretamente ao clássico natalino", completa. As vendas são exclusivas pelo e-commerce da marca - veja mais informações no site.



Sobre a Prussia Bier

É uma cervejaria do interior de Minas Gerais, sediada em São Gonçalo do Rio Abaixo, mas com a esquina voltada pro mundo. Com um e-commerce robusto, que já alcançou todos os estados brasileiros, a marca se destaca pela inovação constante: novos rótulos são lançados mensalmente e seus clubes de assinatura oferecem experiências únicas para os apaixonados por cerveja.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino