Papai Noel faz mergulho no aquário do zoológico de Belo Horizonte

Como parte das comemorações de Natal, o tradicional mergulho do Papai Noel no aquário do Zoológico de Belo Horizonte ocorreu neste domingo (15/12) e atraiu pessoas de todas as idades.

O Papai Noel mergulhador faz sua aparição entre os peixes do Rio São Francisco desde 2010. Neste ano, em uma edição especial, dois mergulhadores realizaram os saltos: um às 11h e outro às 13h30. Durante os mergulhos, eles acenaram, brincaram e soltaram bolhas para alegrar o público.

O estudante de biologia João Pedro, de 24 anos, é um dos mergulhadores. Ele compartilhou que sua estreia foi em 2022 e destacou que interagir com as crianças é o ponto alto do evento. "Eu acho incrível, especialmente pela reação das crianças. Algo tão simples, como um Papai Noel mergulhando em um aquário, pode fazer tanta alegria", afirmou.





Além de desejar "Feliz Natal", o bom velhinho também deixou uma importante mensagem sobre preservação ambiental: "Cuidar das águas é cuidar de todas as formas de vida". João Pedro, futuro biólogo, ressaltou a riqueza da fauna do Rio São Francisco e da mata ciliar, essencial para manter a saúde do rio.

O estudante de biologia João Pedro, de 24 anos, é um dos mergulhadores Divulgação

"Até nas comemorações, é necessário refletir sobre questões importantes", observou. "Acho que, além do presente de Natal, o maior presente que podemos oferecer é a preservação do meio ambiente. Se temos o poder de destruir, também temos o poder de restaurar", concluiu.

Após a visita do Papai Noel, o público teve a oportunidade de conhecer mais sobre a diversidade de espécies que habitam o aquário da bacia do Rio São Francisco. Uma oficina de desenhos para colorir foi montada no segundo andar, incentivando a conexão das crianças com a natureza.

Velho Chico

Inaugurado em 5 de março de 2010, o Aquário Bacia do Rio São Francisco ocupa uma área de aproximadamente 3.000 m², distribuída em dois pavimentos. Seus 22 recintos abrigam mais de 1 milhão de litros de água e retratam, de forma cenográfica, tanto a margem quanto o fundo do rio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O aquário é lar de mais de 50 espécies de peixes, como dourados, curimatãs, matrinxãs, piaus, pacamãs, cascudos, lambaris, mandis, piranhas, pacus, curimbas, piabas, surubins e pirambebas.