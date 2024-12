Um evento natalino em Piracicaba (SP) viralizou nas redes sociais, mas o motivo não tem relação direta com a data. Na última segunda-feira (9/12), uma cantata de Natal promovida pelo Senac teve uma tradicional canção natalina substituída, por alguns segundos, por um trecho de "funk proibidão".

O incidente foi breve, mas suficiente para causar rebuliço nas redes sociais. Alguns usuários criticaram a falta de cuidado na organização do evento, enquanto outros elogiaram o clima descontraído e aproveitaram a situação para criar memes sobre a inusitada mistura de Natal com funk.

Apesar do contratempo, a cantata continuou normalmente após a interrupção. A apresentação fazia parte da inauguração da iluminação natalina do prédio da instituição, que contou ainda com a presença do Papai Noel e um presépio vivo.

Em nota, o Senac Piracicaba informou que está apurando o ocorrido. A operação de som foi realizada por uma empresa terceirizada, e a equipe investiga como a troca aconteceu. Segundo a assessoria, os microfones do coral também estavam abertos no momento, o que pode ter contribuído para o incidente.

“Foi tudo muito rápido, mas suficiente para ser registrado e viralizar”, afirmou a instituição, que lamentou o transtorno e pediu desculpas ao público.

“O técnico responsável nos enviou a playlist, e conferimos todas as faixas para garantir que não houvesse alterações. No entanto, acreditamos que os microfones do coral permaneceram abertos em alguns momentos, o que pode ter captado ruídos, como o toque de algum celular, amplificando esses sons inesperadamente”, explicou um organizador do evento ao jornal Alerta Piracicaba.