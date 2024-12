A policial não parou para socorrer a vítima e fugiu do local do acidente, em Sorocaba

FOLHAPRESS - Um homem de 30 anos foi atropelado por uma policial militar na manhã dessa sexta-feira (13/12) em Sorocaba, no interior de São Paulo.





Uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem atravessava a Rua Eugênio Rossi e foi atingido pela viatura da Polícia Militar.





A policial não parou para socorrer a vítima e fugiu do local. O homem permaneceu sentado no asfalto. Segundo a Prefeitura de Sorocaba, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no endereço e socorreu o ferido até o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Ele teve uma fratura na perna.





Procurada, a Secretaria da Segurança Pública disse que a conduta dos policiais não condiz com os protocolos, princípios e valores da Polícia Militar do Estado de São Paulo. "Os agentes envolvidos na ação já foram identificados e a PM responsável pela condução da viatura afastada das atividades operacionais."





Ainda conforme a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar todas as circunstâncias dos fatos.





'Absurdo'

O ouvidor da polícia, Claudio Aparecido da Silva, o Claudinho, classificou o atropelamento e a fuga do local como um "absurdo" e chamou a motorista de irresponsável. "Pela velocidade em que a viatura se deslocava, o risco de vida da vítima era iminente, a viatura deveria parar e solicitar socorro para vítima imediatamente, o que não houve", declarou.

Ele afirmou que a Ouvidoria abriu procedimento e vai acompanhar as apurações até seu desfecho final. "Nossa expectativa é de uma apuração rigorosa e consequente punição exemplar."

O caso é mais um de violência policial registrado por câmeras de segurança nas últimas semanas. Antes, um estudante medicina foi morto com um tiro disparado por um PM dentro de um hotel na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Na mesma região da cidade, um homem foi morto com 11 tiros pelas costas dados por um PM de folga ao furtar produtos de limpeza de um mercado. Imagens gravadas por uma testemunha mostraram um PM jogando um homem em um córrego na capital.