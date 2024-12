João Vitor Mateus de Oliveira, 14, estava no local, de acordo com testemunhas. Desde aquele dia o adolescente é considerado desaparecido

Quatro policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás sob acusação de matar dois jovens e dois adolescentes em Goiânia há seis anos. O corpo de uma das vítimas, um adolescente de 14 anos, nunca foi encontrado.





Três deles foram mortos dentro de casa quando, segundo testemunhas, jogavam videogame. O adolescente de 14 anos foi retirado vivo da residência e morto numa mata a cerca de 2,4 quilômetros do local em estava, segundo a promotoria.





O caso ficou conhecido como "chacina Solar Bougainville", em referência ao nome do bairro onde ocorreu o crime.





Foram denunciados os policiais Fabrício Francisco da Costa, Thiago Antonio de Almeida, Eder de Sousa Bernardes e Cledson Valadares Silva Barbosa, integrantes do Batalhão de Choque da PM na ocasião. A Folha não conseguiu contato com os acusados e suas defesas.





Marley Ferreira Nunes, 17, Matheus Henrique de Barros Melo, 19, e Divino Gustavo de Oliveira, 19, foram mortos no dia 23 de abril dentro da casa da avó de Matheus. À época, os PMs afirmaram que foram à residência checar a presença de um carro roubado no local. Eles relataram que foram recebidos a tiros e reagiram.





A promotoria afirma que uma perícia indica que não houve confronto entre eles.





João Vitor Mateus de Oliveira, 14, também estava no local, de acordo com testemunhas. Desde aquele dia o adolescente é considerado desaparecido.





Os policiais negaram em depoimento que o garoto estivesse na casa. Contudo, a investigação encontrou um par de chinelos e parte do celular que ele usava numa mata no Residencial Forteville, distante 2,4 quilômetros da casa de Matheus. No local, também foram encontrados projéteis de arma de fogo.

A suspeita da Promotoria é de que João foi morto para não testemunhar sobre o assassinato dos amigos.