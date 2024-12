FOLHAPRESS - Um incêndio na tarde deste sábado (14/12) atingiu dois andares do edifício Richard, apelidado de Duzentão, na rua Barata Ribeiro, uma das vias mais movimentadas do Bairro Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.





O Corpo de Bombeiros informou que o fogo começou no 11º andar e se espalhou para o 12º. Pelo menos dois apartamentos, um em cada pavimento, foram atingidos, segundo a corporação. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas.





Os bombeiros afirmaram que foram acionados às 16h23 para combater as chamas. Por volta das 18h30, o fogo já havia sido controlado, e as equipes realizam apenas o trabalho de rescaldo da operação.





Não há registro de vítimas. Ainda de acordo com os bombeiros, nenhuma pessoa precisou ser transferida para receber atendimento médico em hospitais.





Devido ao incêndio, o trânsito foi interditado na rua Barata Ribeiro. Um desvio foi organizado perto do local da ocorrência, de acordo com o Centro de Operações Rio, órgão ligado à prefeitura carioca.





O edifício Richard fica no número 194 da Barata Ribeiro, próximo de uma estação de metrô. No passado, o prédio ficou marcado por ser palco de uma série de confusões que estamparam as manchetes de jornais policialescos. O quadro, atualmente, é outro.





Reportagem publicada pela Folha em janeiro mostrou que apartamentos foram reformados e se encontravam disponíveis em plataformas como AirBnb. A busca por estadia pode ser disputada em períodos de alta temporada turística.





O apelido Duzentão é uma referência ao antigo número da construção.