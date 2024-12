A Caixa sorteou neste sábado (14/12) os concursos da Mega-Sena 2808, Lotofácil 3269, Quina 6607, Timemania 2180, Dia de Sorte 1001 e +Milionária 207.





O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.







Loterias deste sábado (14/12)



Mega-Sena 2808 - R$ 11,2 milhões





O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.





Confira as dezenas: 10 - 24 - 33 - 35 - 41 - 46



Premiação

6 acertos: não houve ganhador

5 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 42.563,82

4 acertos: 3.408 apostas ganhadoras, R$ 1.070,51

Próximo sorteio: R$ 16 milhões (17/12)

Lotofácil 3269 – R$ 1,7 milhão





O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.





Confira as dezenas: 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24



Premiação

15 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 74.513,74

14 acertos: 750 apostas ganhadoras, R$ 595,19

13 acertos: 12936 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos: 116966 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos: 554248 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dividem o prêmio principal: uma aposta de Coaraci (BA), uma de Salvador (BA), uma de Colatina (ES), uma de Buriti Alegre (GO), uma de Oliveira (MG), uma de Sete Lagoas (MG), uma de Uberaba (MG), uma de Congo (PB), uma de Igrejinha (RS), duas de Chapecó (SC), uma de Joinville (SC), uma de Lages (SC), uma de Laguna (SC), uma de Urussanga (SC), uma de Araras (SP), uma de Birigui (SP), duas de Cerquilho (SP) e uma de São Paulo (SP).

Próximo sorteio: R$ 6 milhões (16/12)

Quina 6607 - R$ 15,5 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.





Confira as dezenas: 16 - 37 - 43 - 50 - 59

Premiação

5 acertos: não houve ganhador

4 acertos: 80 apostas ganhadoras, R$ 8.473,70

3 acertos: 5.492 apostas ganhadoras, R$ 117,55

2 acertos: 147.084 apostas ganhadoras, R$ 4,38

Próximo sorteio: R$ 17 milhões (16/12)



Timemania 2180 - R$ 15,5 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.



Confira as dezenas: 02 - 07 - 13 - 14 - 21 - 27 - 68



Time do Coração: 22 (Cascavel/PR)

Premiação

7 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 7.802.700,97

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 183.310,72

5 acertos: 256 apostas ganhadoras, R$ 1.022,93

4 acertos: 4.178 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 35.662 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 6.412 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Uma aposta de Balneário Gaivota (SC) e uma de Belo Jardim (PE) dividem o prêmio principal.

Próximo sorteio: R$ 100 mil (17/12)

Dia de Sorte 1001 - R$ 1,7 milhão

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.





Confira as dezenas: 03 - 10 - 11 - 15 - 16 - 20 - 27



Mês da sorte: 01 (janeiro)

Premiação

7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.729.358,25

6 acertos: 88 apostas ganhadoras, R$ 2.108,47

5 acertos: 2.853 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 33.221 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 100.848 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Uma aposta de Belém (PA) leva o prêmio principal.

Próximo sorteio: R$ 150 mil (17/12)



+Milionária 207 - R$ 28,5 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.





Confira as dezenas: 01 - 13 - 24 - 32 - 33 - 44



Trevos da sorte: 1 - 5

Premiação

6 acertos + 2 trevos: não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 5 apostas ganhadoras, R$ 44.231,49

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 49 apostas ganhadoras, R$ 2.005,97

4 acertos + 2 trevos: 88 apostas ganhadoras, R$ 1.196,73

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1287 apostas ganhadoras, R$ 81,82

3 acertos + 2 trevos: 1408 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 10927 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 9174 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 75609 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 29 milhões (18/12)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.







Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.







Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.