Um dos desenhos mais marcantes para gerações de fãs, "Caverna do Dragão" finalmente ganhou um desfecho — ainda que não oficial. O episódio está disponível gratuitamente no YouTube, oferecendo ao público um trabalho que mistura nostalgia e inovação.

O “episódio perdido” foi exibido pela primeira vez durante a CCXP 2024 e tem formato stop motion, graças a uma parceria entre a Hasbro, o Jovem Nerd e o canal Os Bonequinhos. A animação conta com a participação de dubladores originais do desenho, o que reforça o apelo emocional para quem cresceu assistindo às aventuras de Hank, Presto, Sheila, Bobby, Diana e Eric.











Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A história do episódio, escrita por Fábio Yabu e Deive Pazos, oferece uma conclusão satírica e bem-humorada à trama dos jovens presos no mundo de Dungeons & Dragons. Após enfrentarem um monstro em busca de uma chave, eles descobrem que estão sendo manipulados pelo Mestre dos Magos, que é também pai do vilão Vingador. No fim, o grupo retorna à Terra, mas em um futuro distópico dominado por máquinas. A chave, porém, permite que eles voltem ao mundo mágico, onde decidem permanecer.











A produção dialoga com o roteiro do episódio final da série original, que nunca foi animado oficialmente. Nas duas histórias, o Mestre dos Magos se revela como pai do Vingador. Além disso, as crianças também duvidam da bondade do personagem, que desafia o grupo. No final, eles descobrem que a verdadeira missão era ajudar na redenção do vilão, finalmente podendo voltar para casa.