SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após 15 anos da morte de Michael Jackson, algumas gravações do artista foram encontradas em um depósito na cidade de Van Nuys, em Los Angeles, nos EUA.





De acordo com o The Hollywood Reporter, Gregg Musgrovem, um policial rodoviário aposentado, encontrou o tesouro musical em um armazém que pertencia ao produtor musical Bryan Loren. Atualmente, o paradeiro de Loren é desconhecido.





No depósito havia 12 fitas cassete e gravações de áudio digitais (DAT) com músicas inéditas, gravadas entre 1989 e 1991. Entre as faixas nunca antes ouvidas, estão "Don't Believe It" (Não acredite, em tradução livre), que poderia fazer referência as acusações de abuso que o cantor era alvo na época, e "Truth on Youth" (A verdade sobre a juventude), uma parceria entre Michael e o rapper LL Cool J.





Apesar da grande descoberta, as músicas não poderão ser divulgadas. Contatado pelo advogado do ex-policial, Jackson Estate -responsável pelo legado do cantor -garantiu que todos os direitos autorais das gravações de Jackson pertencem ao espólio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Por conta disso, Gregg Musgrovem planeja leiloar as fitas e estima que o valor em dólares pode chegar a sete dígitos. "Ouvir Michael Jackson falar e brincar foi realmente incrível", disse o ex-agente ao The Hollywood Reporter após encontrar as gravações.