A passagem de Taylor Swift no Brasil, em novembro de 2023, mudou a vida dos fãs brasileiros. Especificamente do swiftie Felipe Conrado, de 33 anos. Ele foi o felizardo que conseguiu pegar o salto quebrado da Loirinha e, graças a isso, conseguiu dinheiro para o tratamento de câncer de sua prima.





Logo no começo da apresentação no Rio de Janeiro do dia 20 de novembro, Taylor sentiu algo errado com sua bota Louboutin. A cantora rapidamente resolveu o problema e arrancou o salto do calçado, sem perder o bom-humor. Jogando o pedaço para a plateia. Ela seguiu a era “Lover” do show na ponta dos pés.





Enquanto isso, na plateia, Felipe pegava o presente. “Eu não tinha ideia do que era, mas meu instinto foi: ‘LEVANTA A MÃO E PEGA!’. Foi quando notei o salto direito da bota Louboutin da era 'Lover' pousar perfeitamente em minhas mãos no ar. Levei alguns segundos para perceber o que tinha pegado, e as pessoas ao meu redor também ficaram em choque”, contou à revista People.









Emocionado, ele – que é fã da cantora há 13 anos – realizava o sonho de conseguir uma lembrança da cantora. Mas, pouco tempo depois, Felipe viu que o objeto poderia ser a salvação para sua família. Semana antes do show, sua prima Angela, de 37 anos, foi diagnosticada com câncer. Após o primeiro mês da quimioterapia, o plano de saúde enviou a cobrança, com uma cifra alta demais para a família.





Felipe não titubeou e anunciou o “presente” pelas redes sociais, o que acabou chamando a atenção de outros fãs. Até que a publicação chegou à swiftie inglesa Andrea Rumsey, que começou o movimento #KeepTheHeel (fique com o salto, em tradução livre), acreditando que não seria justo que Felipe abrisse mão do salto.











Foi então que começou uma vaquinha para arrecadar recursos para o tratamento de Angela. "Eu sabia que muitos fãs ouviriam sobre a história porque foi tão inesperado, envolvendo o maior artista da nossa geração, mas me encheu de felicidade ver os fãs se mobilizarem para garantir que eu não tivesse que desistir de algo tão único devido a uma situação difícil", declarou Felipe.





A história chegou ao designer Christian Louboutin, que desenhou a bota de Taylor. O francês mandou uma carta escrita à mão para o jovem, se oferecendo para cobrir os custos do tratamento médico.









"A primeira coisa que fiz foi ligar para minha prima, que chorou de felicidade e emoção. Somos imensamente gratos pelo gesto dele, pois trouxe luz e esperança em um momento que a doença em si já era tão desafiadora. Aquele salto chegou à nossa família no momento certo", contou.