Taylor Swift encerrou a The Eras Tour no final de semana

Uma das celebridades mais famosas em todo o mundo, a cantora Taylor Swift completa 35 anos nesta sexta-feira (13/12). Além de mais um ano de vida, a artista tem mais motivos para comemorar: 2024 foi o ano em que a Loirinha entrou para a história com seus feitos, que incluem ter feito a turnê musical mais lucrativa da história e ter conquistado seu 14º prêmio Grammy - o quarto de álbum do ano - depois de 56 indicações.





De acordo com o Spotify, Taylor tem mais de 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma e, pelo segundo ano consecutivo, foi a artista mais ouvida do streaming, com 26,6 bilhões de reproduções. A cantora também lidera a lista dos álbuns mais ouvidos no mundo, com "The tortured poets department: the anthology".





O álbum, lançado em 19 de abril, ainda bateu mais um recorde no Spotify: o de maior estreia na plataforma. Foram mais de 300 milhões de ouvintes num único dia e o álbum mais tocado em uma plataforma de música em 24 horas.





O álbum também é o mais vendido de 2024, com 2,474 milhões de cópias vendidas no primeiro semestre do ano. Também foi a maior venda de vinis em uma semana: 700 mil, quebrando seu próprio recorde de 693 mil cópias de "1989 (Taylor’s version)".









Na Billboard, “The tortured poets department” aparece entre seus 14 álbuns número um na parada de sucessos. São eles: "Fearless" (2008), "Speak now" (2010), "Red" (2012), "1989" (2014), "Reputation" (2017), "Lover" (2019), "Folklore" (2020), "Evermore" (2020), "Fearless (Taylor’s version)" (2021), "Red (Taylor’s version)" (2021), "Midnights" (2022), "Speak now (Taylor’s version)" (2023) e "1989 (Taylor’s version)" (2023).

Quatro álbuns do ano

Antes mesmo de lançar seu novo trabalho, Taylor já tinha mudado a história da música em 2024. Em fevereiro, ela ganhou seu quarto Grammy de Álbum do Ano, com “Midnights”, lançado em outubro de 2022. A artista é a única artista da história do prêmio a conseguir o feito.









Além de “Midnights”, foram premiados os álbuns “Folklore”, em 2021; “1989”, em 2016; e “Fearless”, em 2010. Taylor também venceu outras 10 categorias do Grammy:





2010 - Álbum do ano (“Fearless”)

2010 - Melhor álbum de country (“Fearless”)

2010 - Melhor canção de country ("White horse")

2010 - Melhor desempenho feminino vocal de country ("White horse")

2012 - Melhor canção de country (“Mean”)

2012 - Melhor desempenho solo de country(“Mean”)

2013 - Melhor canção composta para mídia visual (“Safe and sound”)

2016 - Álbum do ano (“1989”)

2016 - Melhor álbum vocal de pop (“1989”)

2016 - Melhor videoclipe (“Bad blood”)

2021 - Álbum do ano (“Folklore”)

2023 - Melhor videoclipe (“All too well: The short film”)

2024 - Álbum do ano (“Midnights”)

2024 - Melhor álbum vocal de pop (“Midnights”)



Bilionária

Em 2024, Taylor se tornou a musicista feminina mais rica do ano. O patrimônio da Loirinha é estimado em U$ 1,6 bilhão (o equivalente a R$ 9,6 bilhões). No início do ano, ela figurou pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes.









Parte do valor é decorrente da The Eras Tour, a turnê musical de maior arrecadação de todos os tempos. Ao todo, foram 149 shows em dois anos, que arrecadaram US$ 2.077.618.725 em ingressos (R$ 12,6 bilhões). De acordo com o The New York Times, é o dobro de qualquer outra da história.





Graças a The Eras, Taylor também conquistou o título de filme mais visto do ano. Em apenas três dias, foram mais de totalizando 16,2 milhões de horas assistidas no streaming. No cinema, a gravação do show de tornou o filme-show mais lucrativo da história do cinema, arrecadando US$ 261,6 milhões (R$ 1,5 bilhão) nas bilheterias. Também foi o livro mais vendido, com o "Taylor Swift | The Eras Tour Book", que vendeu 1 milhão de cópias na semana de estreia, sendo o melhor lançamento do ano no mercado literário americano.