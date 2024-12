Instagram integra Spotify para facilitar descoberta musical

O Instagram anunciou recentemente uma nova integração com o Spotify, oferecendo aos usuários a possibilidade de adicionar músicas presentes em posts e stories diretamente em suas playlists. A novidade, revelada no evento Meta Loves Music 2024, em São Paulo, representa mais uma estratégia da plataforma para expandir o engajamento e facilitar a descoberta musical. O recurso é acessível para usuários iOS e Android e permite que músicas sejam salvas com um toque no botão "adicionar", integrando automaticamente para a playlist “Músicas Curtidas” do Spotify.

O objetivo é oferecer uma experiência de navegação mais ágil, já que antes os usuários precisavam procurar manualmente na plataforma de streaming a música descoberta na rede social. Segundo comunicado do Spotify, a empresa afirma saber que a música está em todo lugar e que os usuários querem capturar as descobertas, principalmente quando surgem nas redes sociais.

“Essa inovação adicionada à rede social proporciona conveniência aos usuários, que pode fortalecer a conexão entre fãs e artistas, aproximando-os por meio de uma interface única”, destaca a coordenadora de marketing da New Music Brasil, Nathalia Molina.



Potencial de alcance para novos artistas

O novo recurso visa oferecer oportunidades para artistas e selos, que ganham mais visibilidade. O Instagram, agora concorrendo de forma mais direta com o TikTok, passa a atrair usuários que procuram por um processo mais simplificado para adicionar músicas a suas playlists. Essa funcionalidade faz parte de uma série de mudanças no mercado digital, com plataformas sociais expandindo seu papel na descoberta musical.



Outro ponto a ser levado em consideração desta novidade é o aumento do tráfego dos artistas ou selos musicais diretamente para as contas oficiais no Spotify. “Para artistas e profissionais da indústria musical, essa novidade representa uma vitrine com alcance global, impulsionando novos talentos e proporcionando mais facilidade para o público conectar-se com músicas e novos artistas”, avalia Nathalia Molina, gerente de marketing da New Music Brasil.



A gravadora e editora musical acompanha constantemente as tendências do setor. A New Music Brasil acredita que a integração pode transformar o comportamento de consumo, simplificando a divulgação e engajando novos públicos.





Expansão das parcerias e possíveis avanços

Por enquanto, a integração do Instagram contempla exclusivamente o Spotify. Ainda assim, essa novidade pode indicar futuras expansões de parcerias para outras plataformas de streaming, o que facilitaria ainda mais o acesso a músicas e ampliaria o impacto para profissionais da música.

Artistas e equipes de marketing devem considerar formas criativas de utilizar essa ferramenta nas estratégias de divulgação das músicas, já que o botão “adicionar” em posts e stories permite que os fãs salvem músicas de forma espontânea e intuitiva. Para a New Music Brasil, a integração entre Instagram e Spotify pode ser uma oportunidade essencial na conexão entre o público e a música, consolidando o uso das redes sociais na descoberta de novos talentos e no fortalecimento da base de fãs.

Website: https://www.instagram.com/newmusicbrasil/