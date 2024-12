A cantora de pop Taylor Swift encerrou a Eras Tour em seu 149° show, no domingo (8/12), em Vancouver, no Canadá. A turnê faturou cerca de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 12 bilhões, na cotação atual) em ingressos nos últimos 21 meses, afirma o jornal The New York Times.





A cultura pop, coberturas midiáticas e inclusive a economia foram impactadas pelas apresentações, que duravam cerca de três horas, com uma setlist com músicas de todas as fases de Swift.

O faturamento foi duas vezes maior do que qualquer outra turnê da história. O segundo lugar, ocupado pela Music of the Spheres, da banda Coldplay, vendeu cerca de US$ 1 bilhão (R$ 6 bilhões) em suas 156 datas de apresentação.





A empresa que gerenciou a Eras confirmou que mais de 10 milhões de pessoas assistiram aos shows da cantora. Ou seja, cada assento foi vendido por uma média de US$ 204 (R$ 1.233). Todas as datas da foram esgotadas, e o preço de revenda chegou a cerca de US$ 2.952 (R$ 17.839) nos shows de Vancouver, afirmou a empresa Victory Live.





Mas os números de faturamento ainda estão incompletos: não incluem outros negócios muito lucrativos envolvidos, como a venda de merchandising, o filme "Taylor Swift: The Eras Tour", lançado em outubro de 2023, vendeu cerca de U$ 93 milhões (R$ 562 milhões) em ingressos durante seu final de semana de estreia, e o "The Eras Tour Book", com fotos exclusivas, que custa cerca de R$ 226.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No domingo, em seu último show, Swift lacrimejou ao se despedir dos fãs. "Minha banda, minha equipe, todos os meus colegas artistas," ela disse, "nós colocamos tanto de nossas vidas nisso, e vocês colocaram tanto de suas vidas para estarem conosco esta noite e para nos darem esse momento que nunca esqueceremos."