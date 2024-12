Com a indicação de Fernanda Torres ao Globo de Ouro, anunciada nesta segunda-feira (9/12), a atriz repetiu o feito de sua mãe, a também atriz Fernanda Montenegro. As duas foram as únicas brasileiras da história da premiação a serem indicadas na categoria Melhor Atriz.









Torres compete por sua atuação no filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, em que dá vida à Eunice Paiva. O longa, inspirado na história do desaparecimento de Rubens Paiva durante a ditadura militar, também foi indicado e disputa o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira.





Em 1998, Fernanda Montenegro foi indicada ao Globo de Ouro por sua personagem Dora, do filme “Central do Brasil”, também dirigido por Walter Salles. O longa também concorreu na categoria Melhor Filme de Língua Estrangeira e levou o Urso de Ouro.











O prêmio de Melhor Atriz, no entanto, ficou para Cate Blanchett. A australiana levou a estatueta por interpretar a protagonista de “Elizabeth”.





Naquele ano, as indicações ao Globo de Ouro foram uma prévia do Oscar, em que “Central do Brasil” também concorreu em duas categorias. Na disputa de Melhor Filme Internacional, a estatueta foi para o longa italiano “A vida é bela”, dirigido e protagonizado por Roberto Benigni.





Fernanda Montenegro também concorreu na categoria de Melhor Atriz, disputando com Cate Blanchett (por "Elizabeth"), Meryl Streep (por "Um amor verdadeiro"), Emily Watson (por "Hilary e Jackie") e Gwyneth Paltrow (por "Shakespeare apaixonado"), que acabou ganhando.