O filme "Ainda estou aqui" foi confirmado como um dos indicados ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira. O anúncio aconteceu na manhã desta segunda-feira (9) e foi feito pelos atores Mindy Kaling e Morris Chestnut.

Dirigido por Walter Salles, o longa é baseado no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva. A trama conta a história de Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres, uma mulher que lutou para ter reconhecida a morte de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar no Brasil.





A cerimônia do Globo de Ouro está marcada para o dia 5 de janeiro de 2025, primeiro domingo do ano, e será realizada no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.