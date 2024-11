O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, atingiu na última quinta-feira (28/11) a marca de 2 milhões de espectadores, segundo dados da Comscore. Com isso, o longa estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello pode tomar o posto de longa nacional mais visto do ano, superando "Minha Irmã e Eu", com Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, que chegou a 2,3 milhões de público.





Premiado pelo roteiro no Festival de Veneza, inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme continua em cartaz em 975 salas em 373 cidades do país. Na quarta semana em cartaz, o longa já arrecadou cerca de R$ 42 milhões e superou "Gladiador 2" e "Wicked" no pódio das salas brasileiras.

O longa representa o Brasil na corrida por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional, e Torres também é cotada para a premiação na categoria de melhor atriz.

