Poeta, ensaísta e pesquisador, o belo-horizontino Affonso Ávila (1928-2012) é o homenageado da 19ª edição do Fórum das Letras, evento promovido pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop). Desta sexta (29/11) a terça-feira (3/12), a cidade histórica – a preferida de Ávila – será tomada por saraus de poesia, debates, sessões de filmes e lançamentos literários abertos ao público.



“O Fórum, projeto de extensão conduzido por professores do curso de letras da Ufop, nasceu com o objetivo de trazer escritores para conversar com os alunos e incentivar o interesse pela leitura em Ouro Preto e região”, diz a professora Guiomar de Grammont, coordenadora do evento.



Nome de destaque da literatura brasileira, Ávila foi duas vezes vencedor do Prêmio Jabuti de Poesia, com os livros “O visto e o imaginado” (1991) e “O falso Alfonso el Sábio” (2007). Concretista, conferia atenção especial à organização visual de seus versos.



O poeta foi um dos fundadores do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). Aclamado pesquisador do Barroco Mineiro, escreveu ensaios clássicos sobre esse movimento artístico. Em 1969, fundou a revista “Barroco”, periódico ainda em atividade.



“Affonso Ávila não foi apenas um poeta, mas um ensaísta que se destacou como defensor do patrimônio cultural e do Barroco Mineiro. Importante pesquisador, trouxe diversas reflexões sobre a arte e a poesia. É raro encontrar um poeta que também seja teórico”, diz Guiomar de Grammont.



Nesta sexta-feira, o documentário “Cristina 1300 – Affonso Ávila – Homem ao termo”, dirigido por Eleonora Santa Rosa e realizado entre 2010 e 2012, será exibido no anexo do Museu da Inconfidência. O filme, cujo título remete à casa no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, onde o poeta morou, oferece um mergulho em sua vasta produção intelectual.



O Fórum das Letras dará atenção especial ao cinema. Além do documentário de Eleonora Santa Rosa, serão exibidos, também nesta sexta, o longa “Arábia”, de Affonso Uchôa e João Dumans; o curta “Guilherme Mansur – Obra em desdobra”, de Dumans, produzido por Laura Godoy; e “Nada será como antes”, documentário de Ana Rieper sobre o Clube da Esquina.



“Procuramos obras que tivessem forte vinculação com Minas, além de trazermos filmes que apresentam outras facetas das artes, que são contemporâneas ao homenageado”, diz Guiomar.



“Nesse sentido, temos a abordagem do Clube da Esquina e do Guilherme Mansur, que foi, assim como Ávila, um poeta do concretismo. João Dumans é a nossa joia mineira. Suas imagens são pura poesia. Fizemos a busca do que temos de mais precioso e poético em Minas Gerais em termos de imagem.”



João Dumans, Laura Godoy e Eleonora Santa Rosa participarão de debates após a exibição dos respectivos filmes.



Nesta sexta-feira, também haverá sessão de autógrafos do livro “Histórias de outras esquinas”, de Duca Leal, a musa do Clube da Esquina que inspirou as canções “Um girassol da cor de seu cabelo” e “Vento de maio”, com letras de Márcio Borges e melodias, respectivamente, de Lô e Telo Borges.



NESTA SEXTA (29/11)



• 14h: Abertura

Longa “Arábia”, de Affonso Uchôa e João Dumans

• 15h30: Curta “Guilherme Mansur – Obra em desdobra”, de João Dumans

Bate-papo com João Dumans, Laura Godoy e Victor Godoy

• 17h30: Documentário “Nada será como antes”, de Ana Rieper



• Lançamento do livro “Histórias de outras esquinas”, de Duca Leal

Bate-papo com Duca Leal e Dinelson Pires Junior

• 20h: Documentário “Cristina, 1300 – Affonso Ávila – Homem ao termo”, de Eleonora Santa Rosa

Bate-papo com Eleonora Santa Rosa e Carlos Bracher

>>> Anexo do Museu da Inconfidência, Centro Histórico de Ouro Preto

19º FÓRUM DAS LETRAS



Desta sexta (29/11) a terça-feira (3/12), em Ouro Preto. Eventos no Anexo do Museu da Inconfidência, Livraria Outras Palavras e Igreja São Francisco de Assis. Entrada franca. Programação completa no site oficial do evento.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria