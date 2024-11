A Casa Fiat de Cultura inaugura a 10ª edição do Presépio Colaborativo nesta sexta-feira (29/11). A instalação conta com a curadoria do artista plástico Leo Piló e foi construída de forma coletiva pelo público a partir de materiais reciclados. Nessa edição, o artista plástico representa a tradicional cena natalina com elementos da cultura italiana e mineira.





Nessa edição, que celebra uma década desde o início da tradição, a iniciativa relembra os 150 anos da imigração italiana no Brasil e se inspira nos presépios napolitanos, vindos de Nápoles, no Sul da Itália. A programação é gratuita e ficará aberta à visitação até 5 de janeiro de 2025.





A atração é uma das principais na Praça da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Para o presidente da Casa Fiat de Cultura, Massimo Cavallo, a inauguração da 10ª edição do Presépio Colaborativo representa um marco para a Casa Fiat de Cultura.





“A Casa Fiat representou desde a sua origem a proximidade da cultura brasileira e a cultura italiana e o presépio reforça ainda mais essa conexão. Nesta edição o nosso amigo artista curador, Leo Piló, conseguiu superar as expectativas e criou novos personagens com novas alegorias e representou o presépio napolitano com novas simbologias”, reforça Massimo Cavallo.





A instalação junta o encanto napolitano com a riqueza da mineiridade. O curador Leo Piló cria uma cidade fictícia localizada na divisa entre Brasil e Itália em uma atmosfera que relembra o início da imigração italiana no Brasil.





Um grande cafezal com cerca de 50 árvores e tapetes devocionais, uma tradição tão forte em Minas Gerais fazem parte da ambientação que prepara o caminho para a chegada do Menino Jesus.





Assim como nos presépios napolitanos, a 10ª edição do Presépio Colaborativo reúne os personagens emblemáticos da tradição natalina com pessoas da vida cotidiana. Os Três Reis Magos se transformam no artista Leonardo da Vinci, no escritor e poeta Dante Alighieri e no astrônomo, físico e cientista Galileu Galilei.

"O primeiro mago é Dante, o grande defensor da cultura e da língua italiana, o segundo mago é representado por Galileu Galilei, que lutou pela sua verdade e pelo seu conhecimento científico e o terceiro que representa a criatividade não podia ser outro nome a não ser Leonardo da Vinci. Então a cultura, criatividade e o conhecimento são os três presentes para um Menino Jesus. São os presentes que queremos para toda criança que nasce agora", reforça o artista plástico Leo Piló, responsável pela curadoria.





Já a mãe de Jesus, Maria, é representada por Rita Pavone, estrela pop dos anos 1960, o pai de Jesus aparece na figura de Marcello Mastroianni, um dos maiores atores do cinema mundial. O Menino Jesus vem na garupa de uma scooter, ícone da mobilidade e do design italiano.





Na composição do ambiente, pessoas comuns e seus ofícios como o sapateiro, o produtor de vinho, o alfaiate, o pizzaiolo, o músico, o padeiro; e o arlequim se juntam aos tradicionais personagens natalinos.







De acordo com a Casa Fiat de Cultura, a cena natalina foi confeccionada pelo público com materiais reciclados em oficinas realizadas entre os meses de outubro e novembro. Técnicas artísticas como papier collé, papel machê, pintura, colagem, origami, bricolagem composição visual e costura, caixas de papelão, embalagens de papel, plástico, jornal, isopor, oriundos da coleta seletiva, tornaram-se matéria-prima para a construção de cada detalhe da instalação.





Para o artista plástico, Leo Piló, a iniciativa apoia o trabalho dos catadores e reforça a importância da economia circular, da coleta seletiva e da poupança de matérias-primas do planeta. “O Presépio Colaborativo nasce do encontro entre o inesperado e o inusitado. Com a participação do público e com muito respeito à natureza, preparamos uma exposição linda, cheia de poesia. E, claro, incentivamos a reciclagem e recuperação de resíduos”, reflete o curador.

