Você já ouviu o podcast “Café com Deus Pai”? Ou pelo menos já ouviu falar no livro de mesmo nome? Os produtos, criados pelo pastor evangélico Junior Rostirola, se tornaram sensação em 2024. Para se ter uma ideia, os áudios, divulgados diariamente, lideraram a lista de mais ouvidos no Spotify no país e estão no top 10 mundial de podcasts mais ouvidos da categoria.





A plataforma não divulga o número total de ouvintes, mas, conforme divulgado pelo próprio podcast no último mês de maio, eram mais de 3 milhões de assinantes e uma média de 200 mil audições por episódio.











Cada programa tem em média 5 minutos. Em cada um deles há uma mensagem motivacional e reflexões sobre religião, incentivando a crença e o amor a Deus, mesmo que não levante bandeira de uma religião em específico.









Já a obra que deu origem ao podcast vendeu mais de 5 milhões de cópias e foi traduzida para cinco idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. O livro, que tem uma nova edição a cada ano, é um devocional diário. Ou seja, tem uma mensagem específica para cada dia do ano.





Em cada data, o leitor confere uma mensagem, com versículo bíblico e frase destaque. Além disso, há páginas interativas, frases especiais para cada mês, plano de leitura bíblica, palavras-chave motivacionais e espaços para anotações. O livro se apresenta como uma iniciativa para ajudar o leitor em uma jornada de autodescoberta, incentivando reflexões, anotações e compartilhamentos de experiências.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A versão de 2025 já está à venda e já lidera a lista dos mais vendidos no país. Também já estão à venda uma versão voltada para o público infantil e outra para o público juvenul. Além do livro e do podcast, Rostirola também comercializa uma linha de produtos, incluindo uma xícara de café temática.