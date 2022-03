Podcast reúne mineiras que afirmam ter avistado o famoso ET de Varginha

(foto: Divulgação)



Um sábio poeta uma vez disse que “a vida é um conjunto de escolhas”! Isso vale muito para os dias de hoje onde escolhemos o que vamos consumir nas redes sociais por exemplo. E, o sucesso dos podcasts é um desses exemplos.

Nossa rede é bombardeada por todos os lados por publicações no Youtube, Instagram, Facebook, etc, mas depende da gente assistir ou ouvir. Se é dancinha que quer, tem o Tik Tok e Reels para acompanhar o que gosta e provavelmente seu gosto é muito diferente do seu vizinho. Provavelmente!

O mesmo vale para os podcasts que viraram febre e estão “brotando” para todos os lados. Começou como uma ideia de “programa de rádio” na internet onde você consome a hora que quiser. Só depois de mais de 10 anos foi para os serviços de streaming onde você pode ouvir e assistir.

Mas o que é esse tal de 1 Centavo?

1 Centavo Podcast a princípio parece mais um, mas não é. Vou te explicar. O que vale 1 Centavo hoje em dia? Não vale nada, né? Mas assim é a sua opinião para outra pessoa. Mas pode ser que essa mesma opinião tá valendo muito para alguém que te acompanha. Por isso que disse “a principio”, porque depois de assistir a primeira vez, você vai ver que vale muito a pena continuar acompanhando. Um podcast com um “jeitinho mineiro”, acolhedor na medida certa e com muita diversão.

Todas as quartas-feiras, no Youtube e Facebook da TV Alterosa Sul de Minas, às 20h, você conhecerá melhor as personalidades, influenciadores digitais, artistas, comediantes, de tudo um pouco, pessoas com histórias interessantes e surpreendentes que tem muito a agregar na sua vida.

Quem vai comandar o “show”

Nayara Silvatina é uma influenciadora digital de 26 anos. Gosta de moda, maquiagem, viagem e está sempre conectada nas redes sociais. Kadu Lopes é um jornalista de 38 anos, repórter e apresentador da TV Alterosa do Sul de Minas. O “nerd de carteirinha”, é apaixonado pelo entretenimento e a cultura.

O que os dois têm em comum? Basicamente nada, mas o ponto principal em comum é a vontade de se comunicar e conversar com as pessoas. Duas gerações diferentes, com opiniões e pensamentos opostos, que irão levar muito conteúdo para o 1 Centavo Podcast, o mais novo projeto das redes sociais da TV Alterosa.

A grande estreia

1ª edição vai debater sobre o ET de Varginha

O podcast começa com um bate papo “de outro mundo”. As irmãs Liliane de Fátima e Valquíria Aparecida , as mulheres que teriam avistado o famoso ET de Varginha, falam abertamente sobre o caso e contam segredos nunca antes revelados. E olha, não é marketing, é real e está gravado. Quarta-feira, dia 23/03, tá chegando um bate papo nunca antes visto na internet. Clique aqui para assistir a entrevista.

Por Kadu Lopes