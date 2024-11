A cobertura diária do poder em Minas Gerais ganha mais um reforço no Estado de Minas. O Podcast Política EM Pauta, lançado nesta sexta-feira (1/11), traz um balanço semanal da atuação dos políticos mineiros em Belo Horizonte, cidades do interior de Minas, Câmara dos Deputados, Senado e governo federal.

Com edições semanais gravadas e publicadas às sextas-feiras, o programa faz um balanço do trabalho dos repórteres e colunistas do jornal no acompanhamento dos temas mais relevantes nas diferentes esferas administrativas.

Bastidores do poder

Com cerca de 45 minutos de duração, o Podcast Política EM Pauta é apresentado pelos repórteres do Estado de Minas e contará com a participação de convidados que acompanharam de perto os temas da semana. No programa, o ouvinte poderá saber sobre os bastidores das coberturas e a análise dos temas que preencheram as páginas do jornal impresso e do portal.





Várias formas de ouvir



Política EM Pauta será transmitido semanalmente no canal do YouTube do Portal Uai, onde também fica disponível. A edição do programa em áudio também pode ser ouvida ainda em plataformas de streaming de podcasts.

Em sua edição de estreia, gravada nesta sexta-feira (1/11), os repórteres da editoria de Política do Estado de Minas Ana Mendonça e Bernardo Estillac receberam o jornalista e colunista do jornal Orion Teixeira para discutir os temas da semana. Os reflexos da eleição municipal em Belo Horizonte, a nova composição da Câmara Municipal e a ausência do governador Romeu Zema (Novo) em reunião convocada pelo governo federal foram os destaques do primeiro episódio.