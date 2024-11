Com o fim das eleições municipais, os partidos direcionam suas atenções agora para as eleições da próxima Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. As articulações para a escolha do próximo presidente da Casa têm se intensificado nos últimos dias e uma parte expressiva da bancada mineira já manifestou apoio a Hugo Motta, do Republicanos.





O nome do parlamentar foi oficializado pela legenda na última terça-feira, e surge como favorito na disputa, com o endosso do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Ele concorre à presidência contra os deputados Antônio Brito, do Partido Social Democrático, e Elmar Nascimento, do União Brasil.





O União Brasil, que inicialmente lançou a candidatura de Elmar, avalia agora apoiar Motta. O partido chegou a anunciar a retirada da candidatura de Elmar, mas recuou. A tendência é que a sigla endosse o favorito na disputa pela presidência da Câmara, embora Elmar ainda resista. Antonio Rueda, presidente do União Brasil, e ACM Neto, vice-presidente, pediram mais tempo para avançar nas negociações.





Apoio da bancada mineira





Conforme apurado pela reportagem do Estado de Minas, o deputado paraibano Hugo Motta já recebeu o apoio unânime da bancada mineira do Partido Liberal (PL) e do Partido dos Trabalhadores (PT), as duas maiores bancadas de Minas Gerais, e que estão alinhadas às bancadas nacionais. Além do próprio Republicanos, siglas com menos parlamentares, como o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o Partido Progressistas (PP) e o Podemos, também sinalizaram apoio à candidatura de Motta, refletindo um consenso das bancadas nacionais. Dessa forma, o candidato tem apoio de, no mínimo, 30 dos 53 parlamentares de Minas Gerais.





Indefinidos





Enquanto esses apoios se solidificam, outras legendas ainda discutem internamente sobre a sucessão da presidência. Partidos como Partido Renovação Democrática (PRD), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Avante, Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ainda não definiram seu apoio de forma unânime.





Segundo fontes ligadas ao PSD, os parlamentares da sigla estão alinhados para apoiar o deputado baiano Antônio Brito. No entanto, procurados pela reportagem, apenas o deputado Stefano Aguiar cravou o apoio à candidatura de Brito, enquanto os demais não responderam ou preferiram não se posicionar no momento. A sigla conta com cinco deputados mineiros. Nos bastidores, também há expectativa de que o partido possa aderir à candidatura de Motta. Gilberto Kassab, presidente do PSD, foi procurado por Lira em busca de apoio ao deputado paraibano.





Até o momento, o PSDB, que possui dois parlamentares mineiros, ainda discute a questão e não tem uma decisão definida. O PDT, também com dois deputados, ainda não se reuniu para debater o tema. O mesmo ocorre com o Psol, que conta com apenas uma parlamentar. A tendência é que os representantes sigam o posicionamento dos diretórios nacionais.





No Avante, ainda não há consenso sobre a candidatura. Enquanto a Delegada Ione e Bruno Farias afirmaram à reportagem que as negociações estão em andamento, Greyce Elias declarou que o partido "está fechado" com Elmar Nascimento, ainda que uma reunião oficial sobre o tema não tenha sido realizada pela legenda. O Avante conta com cinco representantes mineiros.





No PRD, sigla com três parlamentares, o apoio à candidatura de Elmar é confirmado por Fred Costa. "Nosso partido permanece com nosso bloco. Somente o PP saiu. Portanto, estamos com Elmar", disse o deputado ao Estado de Minas, garantindo que há consenso no bloco em torno da candidatura. No entanto, Dr. Frederico e Pedro Aihara afirmaram que a discussão ainda está em andamento.





À reportagem, Pedro Aihara declarou que pretende dialogar com os candidatos para entender melhor as propostas de cada um e não garantiu que irá acompanhar o posicionamento da sigla. "Vou ver quais são as propostas de cada um dos presidentes em relação às nossas questões e também ver quem que tem um condão melhor de apoiar os nossos projetos, de beneficiar o nosso estado", disse. Os dois deputados do Solidariedade não responderam aos contatos da reportagem.





Se o apoio do União Brasil à candidatura de Motta for formalizado e as siglas da Federação PSDB-Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD, que compõem o mesmo bloco, consolidarem sua adesão de forma unânime, o candidato poderá garantir mais 17 votos dos deputados mineiros. O PP também faz parte desse bloco, mas já anunciou apoio ao deputado paraibano. Já, o PSD, que tem a candidatura de Antônio Brito, integra um bloco com o MDB, Podemos e Republicanos, que também estão alinhados com Motta.





O deputado federal Samuel Viana, representante do Republicanos, contou à reportagem que pretende articular votos em torno da candidatura de Motta. "Não apenas por ser do meu partido, mas por ter conhecido ele neste período de Republicanos. Como líder, sempre foi muito solícito, de conversa e diálogo, não é radical, acredito que será um excelente presidente", disse.





PT e PL se unem





Hugo Motta conseguiu unir o consenso entre a bancada do PT e do PL em torno de seu nome. O argumento para justificar essa preferência é a “convergência” de poderes entre forças políticas na Casa. Segundo o vice-líder do governo Reginaldo Lopes (PT-MG), a aliança também visou a “governabilidade” para "manter a pauta econômica, manter as pautas sociais, garantir o bom funcionamento das instituições e a independência dos poderes". “O presidente Arthur Lira tem garantido esse equilíbrio e as principais pautas que são de interesse do país e do governo. Então, acho que é uma boa aliança política”, emendou.





O mesmo argumento é endossado pela deputada federal Ana Pimentel (PT-MG). Para a petista, a eleição da nova Mesa Diretora é uma oportunidade para reforçar o compromisso com a "governabilidade" e dar o "devido peso" à bancada do PT. “Eu defendo que tenhamos uma candidatura à presidência da Câmara de convergência, que garanta a governabilidade e estabilidade do nosso governo”, pontuou ao Estado de Minas.

Elmar era o favorito





Até agosto deste ano, Elmar Nascimento era o nome mais cotado para a presidência da Câmara dos Deputados. A mudança de cenário ocorreu em agosto, quando Marcos Pereira, presidente do Republicanos, desistiu de sua candidatura para dar lugar a Hugo Motta.





Motta já conta com o respaldo das bancadas mais expressivas da Câmara, incluindo Republicanos, Podemos, PT, PL e MDB. Se todos os votos forem confirmados, o candidato poderá somar 312 apoios dos 513 deputados, o que representa 62,5% da Casa Legislativa.





Ao anunciar seu apoio a Motta, na terça-feira, Arthur Lira disse que é importante eleger alguém que dê continuidade a seus projetos e que mantenha um diálogo construtivo com a esquerda, a direita e o centro. Para ele, o deputado é o candidato capaz de "aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo". "Estou certo de que Hugo Motta, deputado experiente, em seu quarto mandato, e que viveu e vive de perto os desafios que perpassam a nossa gestão, vai saber manter a marcha da Câmara dos Deputados", declarou.





Se eleito, Hugo Motta enfrentará o desafio de gerir a diversidade ideológica na Câmara, equilibrando as demandas dos aliados com a pressão dos principais blocos partidários. Aos 35 anos, também se tornaria o mais jovem presidente da Câmara na história.

Deputados mineiros e o voto informado (até o momento)

Aécio Neves (PSDB-MG) - Em discussão/Indefinido Ana Paula Leão (PP-MG) - Hugo Motta Ana Pimentel (PT-MG) - Hugo Motta André Janones (AVANTE-MG) - Em discussão/Indefinido Bruno Farias (AVANTE-MG) - Em discussão/Indefinido Célia Xakriabá (PSOL-MG) - Em discussão/Indefinido Dandara (PT-MG) - Hugo Motta Delegada Ione (AVANTE-MG) - Em discussão/Indefinido Delegado Marcelo Freitas (UNIAO-MG) - Não retornou Diego Andrade (PSD-MG) - Não retornou Dimas Fabiano (PP-MG) - Hugo Motta Domingos Sávio (PL-MG) - Hugo Motta Dr. Frederico (PRD-MG) - Em discussão/Indefinido Duda Salabert (PDT-MG) - Em discussão/Indefinido Emidinho Madeira (PL-MG) - Hugo Motta Eros Biondini (PL-MG) - Hugo Motta Euclydes Pettersen (REPUBLICANOS-MG) - Hugo Motta Fred Costa (PRD-MG) - Elmar Nascimento Gilberto Abramo (REPUBLICANOS-MG) - Hugo Motta Greyce Elias (AVANTE-MG) - Elmar Nascimento Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG) - Hugo Motta Igor Timo (PSD-MG) - Não retornou Junio Amaral (PL-MG)* - Hugo Motta Lafayette de Andrada (REPUBLICANOS-MG) - Hugo Motta Leonardo Monteiro (PT-MG) - Hugo Motta Lincoln Portela (PL-MG) - Hugo Motta Luis Tibé (AVANTE-MG) - Em discussão/Indefinido Luiz Fernando Faria (PSD-MG) - Não quis se pronunciar Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) - Hugo Motta Mário Heringer (PDT-MG) - Em discussão/Indefinido Mauricio do Vôlei (PL-MG) - Hugo Motta Miguel Ângelo (PT-MG) - Hugo Motta Misael Varella (PSD-MG) - Não retornou Nely Aquino (PODE-MG) - Hugo Motta Newton Cardoso Jr (MDB-MG) - Hugo Motta Nikolas Ferreira (PL-MG) - Hugo Motta Odair Cunha (PT-MG) - Hugo Motta Padre João (PT-MG) - Hugo Motta Patrus Ananias (PT-MG) - Hugo Motta Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) - Em discussão/Indefinido Paulo Guedes (PT-MG) - Hugo Motta Pedro Aihara (PRD-MG) - Em discussão/Indefinido Pinheirinho (PP-MG) - Hugo Motta Rafael Simões (UNIAO-MG) - Não retornou Reginaldo Lopes (PT-MG) - Hugo Motta Rodrigo de Castro (UNIAO-MG) - Não retornou Rogério Correia (PT-MG) - Hugo Motta Rosângela Reis (PL-MG) - Hugo Motta Samuel Viana (REPUBLICANOS-MG) - Hugo Motta Stefano Aguiar (PSD-MG) - Antônio Brito Weliton Prado (SOLIDARIEDADE-MG) - Não retornou Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG) - Não retornou Zé Vitor (PL-MG) - Hugo Motta







*O deputado Junio Amaral está de licença do mandato, mas já retorna no próximo dia 12 de novembro.