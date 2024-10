Um grupo com 23 vereadores eleitos se reuniu na residência do secretário da Casa Civil do Estado, Marcelo Aro (PP), na noite dessa segunda-feira (28/10), para apoiar a candidatura de Juliano Lopes (Podemos) à presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O encontro faz parte das articulações do secretário de Romeu Zema (Novo) para a consolidação da nova “Família Aro” no legislativo municipal.





À reportagem do Estado de Minas, Juliano disse que o apoio “é um movimento natural dos vereadores”. O grupo que aglutina partidos, em sua maioria, de centro-direita, não pretende fazer oposição à prefeitura no próximo mandato, caso a escolha se consolide.

Ao Estado de Minas, Marcelo Aro afirmou que o jantar representou a "consolidação de um projeto para Belo Horizonte", unindo vereadores comprometidos com o "bem da cidade". Segundo ele, a Câmara precisa funcionar de maneira "equilibrada e harmoniosa". "Tenho certeza que o vereador Juliano Lopes reúne as características necessárias para a missão e fico feliz por saber que já há maioria formada em relação ao seu nome para a presidência. Ganha a cidade", emendou.

O vereador Wanderley Porto (PRD), parte da base Fuad Noman (PSD), esteve presente na reunião e afirmou ao EM que a articulação já estava sendo construída e Lopes, há algum tempo, estava tentando lançar a candidatura.





O favorito para ocupar a cadeira mais disputada da Câmara é atualmente o primeiro vice-presidente da CMBH, presidida pelo vereador Gabriel Azevedo (MDB). Durante a última eleição para o comando da CMBH, no começo de 2023, os dois fizeram um acordo no qual Gabriel renunciaria um ano após o mandato para que Lopes assumisse. No entanto, o emedebista não cumpriu o acordo e se manteve no cargo.

“Não vai ter oposição da Mesa Diretora. Vai ser um clima de paz. O que pode acontecer é uma oposição pelo Partido Liberal (PL), ou pelo Partido Novo, que atua de forma independente”, disse Wanderley Porto.

Pablo Almeida (PL), vereador mais votado de BH e que foi apoiado por Nikolas Ferreira (PL), afirmou que Juliano garantiu liberdade para a defesa das pautas da legenda e "isenção na condução da Câmara". "A construção da eleição da presidência da Câmara é uma disputa para que o parlamentar possa ter à frente da presidência alguém que garanta ao vereador um mandato com liberdade para o fluxo de suas propostas legislativas. Enxergamos o Juliano como uma pessoa serena e com experiência", pontuou Pablo ao Estado de Minas.

Irlan Melo (MDB) afirmou que não foi convidado para o encontro, mas que está disposto a dialogar com Aro caso seja procurado. Irlan faz parte da base de vereadores do correligionário Gabriel Azevedo, porém disse à reportagem que "não existe mais o 'grupo do Gabriel'". Marcela Trópia (Novo) informou que não compareceu ao encontro pois estava fora de Belo Horizonte, no entanto, vai apoiar Juliano Lopes, acompanhando a decisão do partido.





Já Fernanda Altóe (Novo), compareceu ao encontro e cravou o apoio para Juliano Lopes. “Em 2022, na eleição para a presidência da Câmara, o vereador Juliano foi o nome apoiado pela bancada do Novo. Em um novo arranjo, o vereador Gabriel foi o presidente, com o nosso apoio. Então, é natural que o Juliano tenha o nosso apoio, neste momento, novamente”, declarou a parlamentar.





Em conversa com o EM, Pedro Rousseff (PT), disse que nem ele, nem nenhum membro da bancada do PT foram convidados para a reunião. “Não fomos convidados, mas mesmo se fossemos, não iríamos. Se o (Marcelo) Aro quiser conversar, terá que ser sem o PL na chapa. Nós não participaremos de nenhuma chapa com o PL para a Mesa Diretora”, afirmou o petista.





O grupo pretende, ainda nesta semana, fazer um encontro para decidir quem será o nome da esquerda para disputar a cadeira da presidência da Câmara. “Vamos nos reunir com o prefeito para definir isso”, disse.





O vereador Bruno Miranda (PDT) é o líder de governo de Fuad na CMBH e não esteve presente na reunião com a Família Aro. Ele foi procurado pela reportagem, mas não retornou o pedido de entrevista.

A eleição para a formação da Mesa Diretora está prevista para 1° de janeiro.

Veja a lista dos presentes:

José Ferreira (Podemos)

Tileléo (PP)

Wanderley Porto (PRD)

Lucas Ganem (Podemos)

Sargento Jalyson (PL)

Fernanda Altoé (Novo)

Flávia Borja (DC)

Vile (PL)

Pablo Almeida (PL)

Uner Augusto (PL)

Marilda Portela (PL)

Michelly Siqueira (PRD)

Claudio do Mundo Novo (PL)

Bráulio Lara (Novo)

Professora Marli (PP)

Rudson Paixão (Solidariedade)

Nénem da Farmácia (Mobiliza)

Diego Sanches (Solidariedade)

Osvaldo Lopes (Republicanos)

Edmar Branco (PCdoB)

Wagner Ferreira (PV)

Leonardo Angelo (Republicanos)