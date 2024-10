Após o deputado estadual Bruno Engler (PL) vencer em 82% dos colégios eleitorais no primeiro turno, como mostrou o EM na semana passada, o prefeito Fuad Noman (PSD) levou a melhor em 86% das seções da cidade no segundo turno. Enquanto o candidato bolsonarista terminou na frente em 60 dos 437 locais de votação no último domingo (27), o reeleito saiu vitorioso em 377, conforme números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segmentados pelo Núcleo de Dados do Estado de Minas.

Como a reportagem mostrou no último domingo, Engler perdeu em todas as 18 zonas eleitorais da cidade. As zonas são divisões que o TSE faz de cada cidade e compreendem um conjunto de colégios (seções) eleitorais. Na primeira etapa do pleito, o deputado havia vencido em todas elas, mas, no segundo turno, Fuad virou e levou a melhor em todas.



Confira, abaixo, como foi a votação em sua seção eleitoral. No mapa, é possível navegar geograficamente por Belo Horizonte. A cor azul representa as seções onde Fuad venceu. Já a amarela representa Engler. Na tabela abaixo do mapa, o usuário pode consultar o resultado da sua seção procurando pelo nome do colégio onde vota.



Metodologia do levantamento



Para obter esses dados, a reportagem usou, por meio da linguagem de programação Python, um conceito da matemática conhecido como diagramas de Voronoi. Em suma, com os endereços das seções eleitorais informados pelo TSE em mãos, o EM gerou polígonos para cada colégio eleitoral. Após o mapa desenhado, a reportagem verificou, a partir dos números das seções, qual o candidato mais votado naquela localidade.