Após vencer em todas as 18 zonas eleitorais de BH no primeiro turno, o deputado estadual Bruno Engler (PL) perdeu em todos os territórios neste domingo (27), quando foi derrotado para Fuad Noman (PSD) no segundo turno. Reeleito, o atual prefeito teve uma vantagem de 93 mil votos na segunda etapa do pleito, após perder por cerca de 100 mil em 6 de outubro.

Votação por zona eleitoral de BH Arte/EM



A maior vantagem de Fuad Noman sobre Engler aconteceu na Região Leste da cidade. Na 28ª zona eleitoral, foram 14,6 pontos percentuais de diferença. Nela, estão bairros em vulnerabilidade social, como Taquaril, Granja de Freitas e Alto Vera Cruz. O atual prefeito também bateu o deputado por mais de 10 pontos nas zonas dos números 331 (Nordeste), 26 (Leste), 333 (Barreiro) e 35 (Centro-Sul).



Por outro lado, a vantagem de Fuad Noman sobre Bruno Engler foi apertada em algumas zonas eleitorais, abaixo dos cinco pontos percentuais. Isso aconteceu, principalmente, na 34ª, onde estão bairros ricos da cidade, como trechos do Belvedere, Sion e Santo Antônio.

Lá, a vitória do prefeito aconteceu por apenas 0,6 ponto percentual. A "gordura" a favor do reeleito também foi curta nas zonas dos números 31 (Pampulha), 36 (Barreiro), 33 (Centro-Sul) e 334 (Venda Nova).



Como o EM mostrou no primeiro turno, Engler tinha um desempenho eleitoral melhor em locais com maior concentração de renda. As maiores vantagens dele na primeira etapa eram nas zonas eleitorais 34 (Centro-Sul), 31 (Pampulha) e 33 (Centro-Sul), três das quatro em que ele teve melhor performance neste domingo, mas, ainda assim, saiu em desvantagem em relação a Fuad.



Fenômeno parecido aconteceu com Fuad. Em zonas eleitorais onde a diferença de Engler para ele era menor no primeiro turno, a vantagem obtida pelo reeleito no segundo foi superior a 10 pontos percentuais.

Na 331ª, o deputado havia levado a melhor por 0,7 ponto em 6 de outubro. Neste domingo, perdeu por 13 pontos. Situação parecida com a 28ª: uma vantagem de 1,4 ponto favorável ao candidato bolsonarista, que virou uma frente de 14,6 pontos para o prefeito.