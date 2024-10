Eleito para ocupar uma cadeira na Câmara de Belo Horizonte pelos próximos quatro anos, Pedro Rousseff (PT) comemorou a derrota de Bruno Engler (PL) à Prefeitura de Belo Horizonte, na noite deste domingo (27/10), com um comentário no perfil do Instagram do Estado de Minas. A publicação anunciava que Fuad Noman (PSD) foi reeleito com 53,73% dos votos, contra 46,27% do bolsonarista.





“Belo Horizonte não tolera a extrema-direita e o Bolsonarismo!! Parabéns aos Belorizontinos!!”, escreveu o sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff.

Ao longo da campanha, Pedro Rousseff – eleito pela primeira vez para o Legislativo de BH – fez diversas críticas ao candidato do PL. Uma das maiores críticas diz respeito sobre a atuação de Engler como deputado estadual, cargo que ocupa desde 2019.





"Veja bem, você trabalha oito horas por dia, todos os dias, para pagar um salário altíssimo para o Bruno Engler. O mínimo que ele deveria fazer é ir trabalhar e bater o ponto. Sabe por que ele não consegue responder a uma pergunta tão simples? Porque ele mesmo sabe que não trabalha e age como um vagabundo. Agora imagine: se como deputado ele não trabalha, o que esperar se virar prefeito? Como treinar alguém assim?", escreveu o vereador eleito pelo PT em uma postagem do último dia 24 de outubro.