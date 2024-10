Pouco antes de o resultado oficial ser confirmado, o prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), comemorou a reeleição e afirmou que a sua primeira ação como prefeito reeleito será buscar verbas para as obras que protejam a população das chuvas. Na madrugada deste domingo (27/10), BH registrou em média 104 milímetros de precipitação nas nove regionais.





“A primeira prioridade é tomar conta das chuvas. Semana que vem eu vou atrás dos ministros e do presidente Lula para procurar recursos. Proteger o que é possível, o que a prefeitura protege. E aquilo que não é possível, nós temos que estar prontos para dar o apoio, para atender as pessoas”, afirmou o prefeito.

Fuad Noman foi reeleito neste domingo (27/10) à Prefeitura de Belo Horizonte, com 53,7% dos votos válidos e 99,5% das urnas apuradas. Tendo as obras como principal foco da campanha, Noman retomou o compromisso: “Quero resolver o problema do grande parque que nós estamos fazendo e das obras da construção do antigo aeroporto Carlos Prates. Nós temos que fazer a obra do corredor do (Avenida) Amazonas, a urbanização do Dandara. Porque os recursos vieram, já estão autorizados, estão presos na Caixa Econômica”, disse ele.

