Ao avaliar os resultados das eleições municipais, o prefeito de Belo Horizonte reeleito Fuad Noman (PSD) afirmou que se considera um político de centro, se classificando como progressista, e não alinhado nem à esquerda nem à direita. O prefeito reconheceu que sua maior dificuldade durante a campanha eleitoral foi tornar sua imagem conhecida entre os eleitores. Ele creditou a "virada" na disputa contra o deputado estadual Bruno Engler (PL) ao apoio recebido de partidos progressistas, especialmente de esquerda.

"Eu não tenho nenhuma ideologia, nem de direita nem esquerda. Eu me considero uma pessoa de centro, progressista. E foi isso que atraiu o pessoal da esquerda, porque também é um povo progressista", comentou o prefeito em entrevista à GloboNews, na manhã desta segunda-feira (28/10).

Em sua fala, prefeito também recordou que, ao assumir a prefeitura, em março de 2022, a cidade ainda estava se recuperando da pandemia de COVID-19, "com tudo fechado". Segundo Fuad, sua primeira preocupação foi em reabrir a cidade, realizar obras e atender às demandas que estavam pendentes.

"E aí construí muito, trabalhei muito, fiquei dois anos cuidando da cidade. Historicamente fui uma pessoa reservada, fui uma pessoa de gabinete, eu nunca fui político, nunca trabalhei minha imagem pública. E aí, quando começou a falar em eleição, em reeleição, eu tinha quase 80% de desconhecimento, muito embora eu já tinha quase dois anos de governo", emendou.

Fuad explicou também que sua campanha se concentrou em mostrar as obras realizadas pela prefeitura. Com isso, a estratégia foi de o apresentar como o prefeito por trás das realizações.

"A prefeitura era muito bem avaliada e o prefeito era desconhecido. Então, o grande trabalho naquele momento foi criar as condições para que a população entendesse quem era o prefeito que estava fazendo aquelas obras. Isso acabou dando resultado. Enquanto outros candidatos tinham seus padrinhos, nós usamos como padrinhos as nossas obras. Começamos a mostrar o que nós estávamos fazendo, o que já tínhamos feito. Eu acho que quando a população identificou o prefeito que estava fazendo aquelas obras, nós começamos a mudar o nível de conhecimento, e cada vez que aumentava o conhecimento, aumentava o meu índice de aprovação", avaliou.

Fuad também destacou que o apoio dos partidos e militantes da esquerda, especialmente do "voto útil", foi essencial para que ele chegasse ao segundo turno das eleições.

"Houve uma migração de votos, chamados úteis ou responsáveis, da esquerda, que estava com medo de que ter dois candidatos de direita. Esse grupo, que voluntariamente se apresentou e se ofereceu para nos apoiar, com certeza fez uma grande diferença para que eu pudesse ir ao segundo turno. Chegando no segundo turno, nós reforçamos a imagem do prefeito-gestor, do prefeito que realiza, e com o apoio desses novos partidos que chegaram, nós conseguimos a virada", afirmou.

Eleições 2026

Questionado sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o prefeito disse que o apoiou no segundo turno das eleições de 2022 porque ele "prometeu ajuda a Belo Horizonte". "E tem feito isso. Já recebemos mais de R$ 1 bilhão no PAC, e ainda temos muitos recursos para receber. Eu procurarei sempre apoiar aqueles candidatos que queiram ajudar Belo Horizonte", emendou.

Para as eleições de 2026, Fuad afirmou que irá avaliar juntamente com a sigla, o PSD, mas já adiantou que não irá apoiar nenhum candidato de extrema-direita.

"Se o PSD tiver um candidato, seja ele qual for, eu vou apoiar esse candidato. Eu não me considero um homem de esquerda, mas se o partido resolver apoiar presidente Lula, eu vou apoiar. Se o partido resolver apoiar um outro candidato, também com o mesmo perfil, eu também vou apoiar. Eu só não vou apoiar um candidato, acredito que o partido também não, de extrema direita, porque eu acho que esse tipo de negacionismo não faz parte da minha história, não faz parte do meu conceito de democracia", destacou.

Ele também mencionou que vai visitar o presidente do partido, Gilberto Kassab, para discutir os próximos passos da legenda.

"Estamos saindo a campanha de 2024 com os pés no chão. Eu estou marcando uma visita ao presidente Kassab para exatamente conversar com ele sobre os rumos que nós vamos tomar. Belo Horizonte é uma cidade importante para o PSD. Isso tem sido sempre colocado e Belo Horizonte vai apoiar aquele candidato que tiver o nosso perfil. Belo Horizonte quer o apoio de quem puder ajudar Belo Horizonte. Meu partido se chama Belo Horizonte", finalizou.

Reeleição

Fuad Noman foi reeleito prefeito de Belo Horizonte com 53,73% dos votos válidos contra 46,27% obtidos pelo deputado estadual Bruno Engler (PL). A abstenção foi de 31,95% dos eleitores e superou os votos obtidos por Engler. Os votos brancos foram 3,41%, e os nulos, 4,56%.

