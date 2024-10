Sem citar o nome do seu adversário na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito reeleito Fuad Noman (PSD) disse, na noite deste domingo (27//10), que o Bruno Engler (PL), “não teve limites para mentir, difamar e atacar”, mesmo sem nenhuma “mágoa em seu currículo”.

No seu primeiro discurso de vitória, na sede do PSD municipal, na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, Fuad ressaltou sua experiência no serviço público como um diferencial.

“Foi a vitória do trabalho, do amor, da verdade e do bom senso. A vitória de quem se dedica 55 anos ao serviço público e que se dedica às pessoas. A vitória de quem trabalhou incansavelmente nos últimos dois anos e meio em que estive sentado na cadeira de prefeito. Mesmo passando por um longo e doloroso tratamento de saúde, não faltei a um único dia de trabalho”, disse Fuad em seu primeiro discurso após a vitória.





“A vitória de uma campanha sempre centrada na verdade, mesmo enfrentando um adversário que não teve limites em mentir, difamar e me atacar. Em atacar a honra de um homem de 77 anos e que nos seus 55 anos de serviço público não teve nenhuma mágoa em seu currículo. As 50 punições da justiça eleitoral contra o meu adversário, contra nenhuma na minha campanha mostra o bem que tivemos que enfrentar e não baixar a cabeça em momento nenhum, lutar pela verdade e pela Justiça”, emendou.





O prefeito acompanhou a apuração dos votos de casa, ao lado da família e dos correligionários Cássio Soares, presidente do PSD em Minas, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Depois, chegou à sede do partido acompanhado dos aliados próximo ao encerramento da contagem de votos, onde foi recebido com festa pelos apoiadores.

Fuad assumiu o comando da capital, em abril de 2022, com a renúncia do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, de quem era vice. Kalil deixou o comando da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para disputar o Governo de Minas.