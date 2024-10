Com todos os prefeitos definidos nas 26 capitais brasileiras neste domingo (27/10), 47 anos separam o prefeito eleito mais velho do mais jovem. Fuad Noman, do PSD, reeleito em Belo Horizonte com 53,73% das urnas, tem 77 anos. João Campos (PSB), reeleito primeiro turno como prefeito de Recife (PE) com 78,11% dos votos, tem 30 anos.

Experiente, o atual prefeito de BH assumiu a mais importante cadeira da capital mineira em meados de 2022, quando seu então aliado Alexandre Kalil (sem partido) deixou o cargo para concorrer ao governo de Minas. Ele próprio começa a narrar sua trajetória na política ainda no governo de José Sarney (MDB), antes mesmo da primeira eleição direta para a Presidência da República após a ditadura militar, em 1989.





Fuad foi funcionário de carreira do Banco Central e do Banco do Brasil. Passou a ocupar cargos públicos ao ser chamado para a função de secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República na gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), eleito em 1994. Ainda no exercício de cargos por trás dos holofotes da política eleitoral, ele foi consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI) no governo de Cabo Verde.



O retorno a Minas Gerais, após longa jornada no Planalto Central e passagem pela África insular, se deu a partir do pouso tucano no governo estadual. No primeiro governo de Aécio Neves (PSDB), em 2003/2006, e no de Antonio Anastasia (então no PSDB), em 2010/2014, Fuad Noman chefiou as secretarias de Fazenda, de Transporte e Obras Públicas e a Extraordinária da Copa do Mundo de 2014.





Já João Campos é filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos e bisneto do também ex-governador Miguel Arraes. Em 2016, João assumiu o cargo de chefe de Gabinete do Governo de Pernambuco, durante o mandato de Paulo Câmara. Atuou como deputado federal em 2018 e 2019, quando saiu para disputar o Executivo da capital pernambucana. No pleito de 2020, Campos foi eleito com 56% dos votos, derrotando sua prima Marília Arraes (PT). Atualmente, João é um fenômeno nas redes sociais, sobretudo entre o público jovem.

