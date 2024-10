Dos nove candidatos do Partido Liberal (PL) que disputaram o segundo turno das capitais, realizado neste domingo (27/10), apenas dois foram eleitos prefeitos.

A disputa mais apertada foi para a Prefeitura de Fortaleza, capital do Ceará, onde pouco mais de 10 mil votos decidiram a eleição de Evandro Leitão (PT) por 50,38% contra André Fernandes (PL) que obteve 49,62% dos votos. O bolsonarista, um dos principais nomes da base do ex-presidente, recebeu apoio de diversas figuras destacadas do grupo.

Já em Cuiabá, no Mato Grosso, o deputado federal Abílio Brunini (PL) recebeu 53,80% dos votos, superando Lúdio Cabral (PT), com 46,20%. O bolsonarista é conhecido por provocar e xingar adversários na Câmara dos Deputados. O petista chegou a receber apoio do bilionário do agronegócio Elusmar Maggi, categoria normalmente identificada com políticos bolsonaristas.

A vitória do PL também foi confirmada em Aracaju, onde Emilia Correa (PL) com 57,46% superou Luiz Roberto (PDT) que teve 42,54% dos votos.

Os outros candidatos da legenda de Bolsonaro foram derrotados. Em Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) venceu Bruno Engler (PL) por 53,73% contra 46,27%; em João Pessoa, o ex-ministro Marcelo Queiroga (PL) recebeu 36,09%, enquanto o adversário Cícero Lucena (PP) teve 63,91%.

O candidato de Bolsonaro em Belém no Pará, Delegado Eder Mauro (PL), foi escolhido por apenas 43,64% dos eleitores, contra Igor Normando (MDB), que recebeu 56,36%. O emedebista foi apoiado pelo ministro da gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e correligionário Helder Barbalho.

Em Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos) venceu Janad Valcari (PL) por 53,03% a 46,97%; em Manaus, David Almeida (Avante) foi escolhido por 54,59% do eleitorado, contra Capitão Alberto Neto (PL) com 45,41%; e, em Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil) venceu por 55,53% contra Fred Rodrigues (PL), que recebeu 45,41%.

Já nas outras seis capitais, candidatos de outras legendas, mas apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram eleitos. Em Curitiba, Jair Bolsonaro declarou apoio aos dois candidatos que disputavam o segundo turno. Eduardo Pimentel (PSD) saiu vencedor com 57,64%, contra a ex-comentarista da Jovem Pan, Cristina Graeml (PMB), que foi escolhida 42,36% dos eleitores.

Uma das disputas mais aguardadas foi a de São Paulo, na qual o prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado por Bolsonaro, superou por quase 20 pontos percentuais o adversário Guilherme Boulos (Psol), que tinha o presidente Lula como cabo eleitoral.

As chuvas que arrasaram Porto Alegre não foram suficientes para que o porto-alegrense reelegesse Sebastião Melo (MDB), que também recebeu apoio do líder de extrema-direita, contra a petista Maria do Rosário.

Em Natal, Paulinho Freire (União Brasil) superou Natália Bonavides (PT); já Adriane Lopes (PP) venceu Rose Modesto (União Brasil) em Campo Grande. A Mariana Carvalho (União Brasil), apoiada por Bolsonaro, perdeu para Léo Moraes (Podemos) em Porto Velho.