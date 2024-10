No segundo turno mais disputado das eleições municipais de 2024, Evandro Leitão (PT) derrotou, por muito pouco, André Fernandes de Moura (PL). Com 99,89% das urnas apuradas, o candidato petista foi declarado matematicamente eleito com 715.313 votos, número que corresponde a 50,38% do total. A diferença, portanto, foi de apenas 10.760 votos em relação ao adversário bolsonarista, escolhido por 704.533 eleitores, que somam 49,62% do montante computado.





A vice na chapa vencedora é Gabriella Aguiar (PSD). O resultado mostra uma virada em relação ao primeiro turno, quando Fernandes ficou na frente, 562.305 votos (40,20% do total). Por sua vez, Leitão recebeu 480.174 votos (percentual de 34,33%).





Evandro Leitão, do PT, tem 57 anos e está no terceiro mandato consecutivo como deputado estadual e preside a Assembleia Legislativa do Ceará. Servidor público de carreira, é auditor adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. É formado em ciências econômicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC). (Com informações da Agência Brasil)