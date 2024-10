O prefeito Fuad Noman (PSD), reeleito em Belo Horizonte ao derrotar o deputado estadual Bruno Engler (PL) no segundo turno, duplicou seu número de votos em relação à primeira etapa de votação. O candidato do PSD recebeu o apoio de 670.574 eleitores, cerca de 53,7% dos votos válidos neste domingo (27/10).

No primeiro turno, Fuad havia conquistado o apoio de 336.442 eleitores (26,54%) ficando atrás do deputado bolsonarista que recebeu 435.853 votos (34,38%) no dia 6 de outubro. Engler recebeu pouco mais de 141 mil votos a mais na votação final, ficando com 577.537 votos.

O prefeito começou a campanha com o desafio de se tornar conhecido do belo-horizontino. Com o maior tempo de televisão, fruto da maior coligação de partidos de apoio, Fuad focou seu discurso nas obras que realizou pela cidade em uma defesa da continuidade do projeto.

“Nós tivemos a oportunidade de mostrar para a população quem era o autor das obras e aí começamos a crescer, e isso foi fundamental para a gente vencer as eleições”, declarou Fuad após o resultado.

Engler, por sua vez, lamentou não ter recebido o apoio dos candidatos derrotados na centro-direita: o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e o vereador Gabriel Azevedo (MDB), terceiro e quarto colocado na primeira volta do pleito.

“Eu tive 100 mil votos a mais no primeiro turno, mas automaticamente os votos do PT e de Duda Salabert (PDT) iriam para o Fuad. Então, a gente já começou o segundo turno atrás. Isso era uma realidade. A gente estendeu a mão, tentou construir com o Gabriel e com o Mauro, mas por motivos políticos eles não quiseram vir. É direito deles, cada um pode escolher quem apoiar ou não. Infelizmente a gente não conseguiu promover a mudança que a gente queria em BH”, disse Engler.