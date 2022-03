Fuad Noman assume hoje a Prefeitura de BH, após a renúncia de Kalil

Fuad Noman, de 74 anos, é formado em ciências econômicas e já foi secretários nos governos Aécio Neves e Antonio Anastasia (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS)







O novo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), toma posse hoje, às 11h, em solenidade no plenário Amynthas de Barros, na Câmara Municipal da capital mineira. Na última sexta-feira, Alexandre Kalil (PSD) renunciou ao cargo, após cinco anos e dois meses, para concorrer ao governo de Minas Gerais no pleito de outubro. A cerimônia será conduzida pela presidente Nely Aquino (Pode) e será dividida em dois momentos. A primeira, com a leitura e assinatura do termo de posse, e, a segunda, com pronunciamento do novo chefe do Executivo. O acesso do público à cerimônia de posse será limitado em função das restrições adotadas no combate à pandemia da COVID, mas a Câmara informou que fará a transmissão pelo seu site oficial.





Fuad Noman tem 74 anos, 50 dedicados à vida pública. Bacharel em ciências econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub), pós-graduado em programação econômica e execução orçamentária, o novo chefe do Executivo mineiro ingressou no serviço público como funcionário de carreira do Banco Central. Trabalhou no Tesouro Nacional, foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da Repúbl ica durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, diretor do Banco do Brasil, presidente da BrasilPrev e consultor do Fundo Monetário Internacional para o governo de Cabo Verde.





Então filiado ao PSDB, em Minas, foi secretário de estado da Fazenda (2003-2007), no primeiro mandato do governador Aécio Neves, depois foi secretário de Transportes e Obras Públicas (2007-2010) durante o governo de Antonio Anastasia, também do PSDB à época.





No discurso de despedida, Alexandre Kalil comentou sobre o seu vice, agora sucessor na Prefeitura de Belo Horizonte. “Quanto ao futuro, fiquemos tranquilos. O prefeito Fuad foi eleito junto comigo, e no mesmo programa, numa mesma filosofia”, declarou. O pré-candidato ao governo de Minas também ressaltou que o colega de gestão esteve presente durante todo o período. “Não pense que ele entrou agora. Fuad esteve ao meu lado nesses cinco anos e 84 dias tentando, como eu, desesperadamente melhorar a vida de todos belo-horizontinos”, disse.

(foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A.PRESS)

ENTREVISTA

Josué Valadão, Novo secretário de Governo de BH

“A pauta mais complexa é a mobilidade urbana”

O novo secretário de Governo de Belo Horizonte será Josué Valadão, conforme o Estado de Minas já havia antecipado na semana passada. “O atual secretário de Obras, Josué Valadão, que por oito anos foi secretário do ex-prefeito Marcio Lacerda, vai para a Secretaria de Governo com o desafio de pacificar a relação com a Câmara Municipal”. Em entrevista ao Estado de Minas ele falou de suas expectativas, desafios e diferenças na nova administração municipal.





Quais são as perspectivas desta nova gestão?

As perspectivas são boa. Tem um ciclo novo a se iniciar, novas posturas em relação à Câmara. Temos que examinar todos os projetos de lei que estão em andamento para fazer uma discussão preventiva dos temas que podem vir a gerar polêmica para que a gente possa criar consenso, evitando vetos, evitando discordância e trabalhando junto com os vereadores. Da nossa parte vai ter uma postura de construção de boas soluções e bons encaminhamentos.





Como a prefeitura pretende lidar com as pautas mais urgentes?

A pauta mais complexa sem dúvida nenhuma é a mobilidade urbana. Todas as cidades já aumentaram tarifa e nós estamos na contramão querendo uma redução. Agora, esse tema tem que ser objeto de diálogos, de discussões. Demonstrar não só o papel frio que entra lá na Câmara, mas também os porquês das propostas. Então isso aí vai ser um processo de construção e talvez esse seja o mais complexo no momento.





O que a população de Belo Horizonte pode esperar do novo prefeito?

Fuad tem uma experiência fantástica, em todas as áreas da administração pública. Ele está bastante disponível e animado com essa nova fase que ele vai enfrentar. Ele é absolutamente preparado.