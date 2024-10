O número de eleitores que não foram votar no segundo turno em Belo Horizonte foi maior do que a votação total do deputado estadual Bruno Engler (PL), derrotado pelo prefeito Fuad Noman (PSD) neste domingo (27/10). O candidato do PL recebeu 577.537 votos, cerca de 46% dos válidos, enquanto 640 mil pessoas não compareceram nas urnas.

A abstenção chegou a 31,95% do eleitorado belo-horizontino no segundo turno do pleito municipal, contra 29,54% da primeira volta. O crescimento de mais de dois pontos percentuais representa 44.844 eleitores que não foram às urnas.

Em comparação, o prefeito reeleito teve pouco mais de 30 mil votos a mais do que o número de abstenção. Fuad Noman recebeu o apoio de 670.574 eleitores, 53,73% da votação total.

Apesar da marca negativa, Engler ainda superou, neste domingo, em 141 mil o número de votos que teve no primeiro turno, fato exaltado pelo bolsonarista em coletiva após a derrota. Contudo, o candidato lamentou não ter recebido o apoio dos políticos derrotados no primeiro turno e que se associam à centro-direita: Mauro Tramonte (Republicanos) e Gabriel Azevedo (MDB).

“Eu tive 100 mil votos a mais no primeiro turno, mas automaticamente os votos do PT e de Duda Salabert (PDT) iriam para o Fuad. Então, a gente já começou o segundo turno atrás. Isso era uma realidade. A gente estendeu a mão, tentou construir com o Gabriel e com o Mauro, mas por motivos políticos eles não quiseram vir. É direito deles, cada um pode escolher quem apoiar ou não. Infelizmente a gente não conseguiu promover a mudança que a gente queria em BH”, disse Engler.



