Reeleito neste domingo (27) com 670 mil votos, Fuad Noman (PSD) teve sua maior vantagem sobre Bruno Engler (PL) na Região Leste da cidade, mais precisamente na 28ª zona eleitoral. Lá, estão bairros como o Alto Vera Cruz, o Taquaril e o Granja de Freitas. Ele recebeu 57,3% dos votos válidos nesse território.

Votação por zona eleitoral de BH Arte/EM



Na prática, Fuad venceu em todas as zonas eleitorais da cidade, como mostrou o Núcleo de Dados do EM. Além da zona do Alto Vera Cruz, o atual prefeito bateu o deputado estadual por mais de 10 pontos nas zonas dos números 331 (Nordeste), 26 (Leste), 333 (Barreiro) e 35 (Centro-Sul).

Por outro lado, a vantagem de Fuad Noman sobre Bruno Engler foi apertada em algumas zonas eleitorais, abaixo dos cinco pontos percentuais. Isso aconteceu, principalmente, na 34ª, onde estão bairros ricos da cidade, como trechos do Belvedere, Sion e Santo Antônio.



Lá, a vitória do prefeito aconteceu por apenas 0,6 ponto percentual. A "gordura" a favor do reeleito também foi curta nas zonas dos números 31 (Pampulha), 36 (Barreiro), 33 (Centro-Sul) e 334 (Venda Nova).