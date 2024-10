GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou o Nordeste para exemplificar críticas à esquerda afirmando que a região é a pior do país e que os nordestinos que acreditaram no discurso do PT deveriam ter ficado por lá e não migrado para São Paulo.

"Foi uma sapecada monumental em cima da esquerda", disse o ex-presidente sobre o resultado das eleições municipais.





Segundo ele, esquerda não tem nada a oferecer a não ser discurso.





"Qual deveria ser a região mais rica e próspera do Brasil? O Nordeste. O PT está há 20 anos lá. E é a pior região do país infelizmente."





O ex-presidente prosseguiu citando que São Paulo é a cidade com mais nordestinos no Brasil. "Os caras saem do Nordeste para São Paulo atrás de oportunidade. Deviam ter ficado lá, né? Mas lá não tem oportunidade."