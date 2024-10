O deputado Júnior Mano acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de pedir sua expulsão do partido. O parlamentar foi expulso do Partido Liberal por participar de evento de campanha de Evandro Leitão (PT), que disputa o segundo turno das eleições em Fortaleza (CE) contra o deputado federal André Fernandes (PL).

“Quero expressar minha gratidão ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, pela amizade e solidariedade que sempre demonstrou”, disse o deputado em postagem nas redes no último sábado (19/10).







“Reconheço que as decisões que você está sendo obrigado a tomar não refletem seu verdadeiro desejo. Todos sabem que o ex-presidente Bolsonaro está no comando do partido e foi ele quem solicitou minha expulsão”, finalizou.

O PL foi procurado pela reportagem mas não deu retorno até a publicação deste texto.