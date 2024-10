Elisa e Tony se enfrentam no segundo turno das eleições de Uberaba pela segunda vez consecutiva

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (PSD), apoiada pelo governador Romeu Zema (Novo), enfrentará no segundo turno o empresário e jornalista Tony Carlos (MDB) pela segunda vez consecutiva. Tony, que já exerceu seis mandatos como vereador e foi deputado estadual por dois mandatos, recebe o apoio do ex-prefeito Paulo Piau, que ficou em quinto lugar entre os seis candidatos que disputaram o Executivo em 6 de outubro.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Elisa Araújo obteve 46,29% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto seu adversário recebeu 28,21%.

Em 2020, a empresária de 42 anos se tornou a primeira mulher a governar Uberaba, além de ser a candidata mais jovem a vencer uma eleição para a prefeitura.

Assim como nas atuais eleições, Elisa, que contou com o apoio de Zema, derrotou Tony Carlos, de 60 anos, com 57,36% dos votos válidos, enquanto seu concorrente alcançou 42,64%.

Apoio de candidatos derrotados

O ex-prefeito de Uberaba e ex-ministro de Lula, Anderson Adauto (PV), ficou em terceiro colocado com 12,91%, mas seus votos foram anulados devido à candidatura em julgamento. O registro de Adauto foi indeferido em segunda instância pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e o recurso agora segue para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele declarou que se manterá neutro até o fim das eleições.

Samir Cecílio (PL), quarto colocado com 9,04%, anunciou que também permanecerá neutro. “Diante do cenário escolhido pela maioria dos eleitores uberabenses, neste segundo turno, o PL Uberaba optou pela neutralidade, deixando livre para que cada eleitor, filiado e apoiador, tome sua decisão”, afirmou em nota divulgada em sua rede social.

Por outro lado, o ex-prefeito Paulo Piau (PSDB), que obteve 3,21% dos votos no primeiro turno, na quinta posição, argumentou que um político não deve nem pode optar pela neutralidade. “É o mesmo que recomendar voto branco ou nulo. Meu voto será destinado ao Tony Carlos”, acrescentou.

Adriano Espíndola (PSTU), que recebeu 0,35% dos votos válidos, declarou que Elisa e Tony não representam a classe trabalhadora. Por isso, seu partido divulgou uma nota orientando os eleitores a optarem pelo voto nulo no segundo turno em Uberaba.

Propostas de Elisa e Tony

Elisa Araújo é formada em Arquitetura e Urbanismo e possui especialização em gestão de negócios. Ela foi a primeira mulher a presidir a Federação Industrial do Estado de Minas Gerais (Fiemg) - Regional Vale do Rio Grande.

As bandeiras defendidas por Elisa incluem a continuidade de projetos já iniciados em seu governo, como o Programa Desenvolve Uberaba, que visa a captação de água do Rio Grande; a utilização de tecnologia para agilizar a fila eletrônica e reduzir o tempo de espera para consultas, cirurgias e exames; além de atrair mais empresas e investimentos para a cidade.

Tony Carlos, por sua vez, foi vereador em Uberaba durante seis mandatos, tendo sido eleito pela primeira vez em 1988, aos 23 anos. Ele também atuou como deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Esta é a segunda vez que Tony Carlos concorre à Prefeitura de Uberaba, tendo chegado ao segundo turno nas eleições de 2020.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As bandeiras defendidas por ele incluem o cuidado com as pessoas, especialmente na área da saúde, e o desenvolvimento econômico da cidade.